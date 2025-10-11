HÜRJET, 300’üncü test uçuşunu başarıyla tamamladı!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET, önemli bir başarıya daha imza attı. Cumhuriyet’in 100. yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren HÜRJET, bugün 300’üncü test uçuşunu başarıyla tamamladı.

Bu önemli gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk mühendisliğinin gücünü ve milli havacılık alanındaki kararlılığı vurguladı.

Milli havacılıkta gurur verici adım

Görgün, yaptığı paylaşımda HÜRJET’in yalnızca bir uçak olmadığını, aynı zamanda azim, kabiliyet ve stratejik kararlılığın gök vatanla buluşması olarak tanımladı. Başkan Görgün, açıklamasında şunları kaydetti:

“Ses üstü hızlara ulaşan, üç kıtada sergilediği performansla dikkati çeken bu platform, Türkiye’nin havacılık alanındaki iddiasını somutlaştırmaya devam etmektedir. Bu başarıda emeği geçen başta TUSAŞ’ımız olmak üzere, tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi, pilotlarımızı ve katkı sunan tüm paydaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum.”

HÜRJET, Türkiye’nin savunma sanayii ve havacılık alanındaki bağımsızlık hedeflerinin sembolü olarak görülüyor. Test uçuşlarının başarıyla tamamlanması, hem askeri hem de sivil eğitim uçakları açısından kritik bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Sertifikasyon sürecinde kritik aşama tamamlandı

Geçtiğimiz ay HÜRJET, sertifikasyon sürecinde önemli bir aşamayı da başarıyla tamamladı. Bu süreç, uçağın hem ulusal hem de uluslararası standartlara uygunluğunu kanıtlaması açısından büyük önem taşıyor. TUSAŞ mühendisleri ve test pilotları, uçuş performansını detaylı şekilde ölçerek uçak sistemlerinin güvenliğini ve etkinliğini doğruladı.

HÜRJET’in teknik özellikleri ve önemi

HÜRJET, milli jet eğitim uçağı olarak tasarlandı ve ses üstü hızlara ulaşabilme yeteneğine sahip. Uçağın özellikleri ve performansı, pilot eğitimi ve taktik hava harekâtları için kritik bir rol oynuyor. Test uçuşları, uçağın manevra kabiliyeti, motor performansı ve aviyonik sistemlerinin etkinliği üzerine yoğunlaşıyor.

Bu testler aynı zamanda Türkiye’nin havacılık ve savunma sanayiinde teknolojik bağımsızlığını artırma stratejisi açısından da büyük önem taşıyor. HÜRJET’in başarılı uçuşları, ülkenin kendi mühendislik gücüyle geliştirdiği platformların dünya standartlarında olduğunu gösteriyor.

Milli havacılıkta yeni bir dönem

HÜRJET’in 300’üncü test uçuşunu tamamlaması, Türkiye’nin milli havacılık projelerindeki kararlılığını ve mühendislik kapasitesini bir kez daha gözler önüne serdi. TUSAŞ ve paydaşlarının yoğun çalışmaları, ülkenin havacılık alanındaki ulusal ve uluslararası iddiasını somutlaştırmaya devam ediyor.

Uzmanlar, HÜRJET’in test uçuşlarını başarıyla tamamlamasının, gelecekteki eğitim uçakları ve potansiyel askeri platformlar için önemli bir referans teşkil edeceğini belirtiyor.