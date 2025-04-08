Türkiye’de Cep Telefonu Kullanım Oranı Şaşırtıcı Derecede Yüksek!

Türkiye’de cep telefonu kullanımı hızla artarken, son açıklamalarla bu rakamlar şaşırtıcı boyutlara ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’deki cep telefonu kullanıcılarına dair çarpıcı verileri paylaştı.Cep Telefonu Kullanım Oranı Yüzde 92,1Bakan Uraloğlu, 2025 yılı itibarıyla Türkiye’nin nüfusunun 87,6 milyona ulaştığını belirterek, nüfusun %92,1’ine denk gelen 80,7 milyon kişinin cep telefonu kullandığını açıkladı. Bu oran, Türkiye’deki mobil teknolojiye olan yüksek ilgiyi gösteriyor.İnternet Kullanıcı Sayısı ve Erişim AraçlarıTürkiye’deki internet kullanıcı sayısı ise 77,3 milyona ulaştı ve nüfusun %88,3’üne denk geliyor. Uraloğlu, 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının %96,9’unun internete erişim için cep telefonu kullandığını belirtirken, %95,2’sinin akıllı telefonlar aracılığıyla internet kullandığını ifade etti.Mobil İnternet Kullanım Süresi ArtıyorUraloğlu, Türkiye’deki internet kullanıcılarının günlük ortalama 7 saat 13 dakika internet kullandığını, bu sürenin %56,3’ünün cep telefonları aracılığıyla geçirdiğini açıkladı. Yani, günlük ortalama 4 saat 4 dakika cep telefonlarıyla internete giriliyor. Bilgisayarlar ve tabletlerle geçirilen süre ise ortalama 3 saat 9 dakika.Cep Telefonları Web Trafiğinin Yüzde 73,1’ini OluşturuyorBakan ayrıca, Türkiye’deki web trafiğinin %73,1’inin cep telefonları üzerinden gerçekleştiğini ve dizüstü ile masaüstü bilgisayarların trafiğin %25,5’ini oluşturduğunu belirtti. Bu da mobil internet kullanımının ne denli arttığını gözler önüne seriyor.Kaynak: www.yenicaggazetesi.com.tr