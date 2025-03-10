WHATSAPP MART 2025’TE MİLYONLARCA TELEFONDA ÇALIŞMAYACAK! HANGİ CİHAZLAR ETKİLENECEK?

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, Mart 2025 itibarıyla milyonlarca eski cihazda çalışmayı durduracak. Meta tarafından yapılan açıklamaya göre, bu kararın nedeni güvenlik, performans ve yeni özelliklere uyum sağlama ihtiyacı.

WHATSAPP’TAN ESKİ CİHAZLARA KÖTÜ HABER

WhatsApp’ın aldığı karar, Android 4.4 KitKat ve daha eski sürümleri kullanan cihazlar ile iOS 15.1 ve altı sürümlerde çalışan iPhone modellerini kapsıyor.

Bu karar, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıyı doğrudan etkileyecek.

HANGİ CİHAZLAR WHATSAPP KULLANAMAYACAK?

Mart 2025’ten itibaren WhatsApp desteği kesilecek cihazlar arasında şunlar bulunuyor:

Samsung Galaxy S3

iPhone 6 ve daha eski iPhone modelleri

ve daha eski iPhone modelleri Moto G (1. nesil)

Android 4.4 ve altı sürümlerle çalışan tüm telefonlar

iOS 15.1 ve daha eski sürümlerde çalışan iPhone’lar

Bu modellerde WhatsApp çalışmayacak, yeni güncellemeler ve güvenlik yamaları alınamayacak.

WHATSAPP NEDEN DESTEK KESİYOR?

Meta, bu adımın gerekçelerini şöyle açıkladı:

Güvenlik riskleri: Eski işletim sistemleri güncel güvenlik önlemlerini desteklemiyor, kullanıcılar siber saldırılara karşı savunmasız kalıyor. Performans sorunları: WhatsApp’ın yeni özellikleri daha güçlü işlemciler ve gelişmiş yazılımlar gerektiriyor. Verimlilik ve istikrar: Eski cihazlar, uygulamanın düzgün çalışmasını engelliyor.

KULLANICILAR NE YAPMALI?

Cihazları WhatsApp desteği kesilecek olan kullanıcılar için birkaç çözüm yolu bulunuyor:

Yazılım güncellemesi : Cihazın desteklediği en güncel işletim sistemi sürümüne geçerek WhatsApp kullanımını sürdürebilirsiniz.

: Cihazın desteklediği en güncel işletim sistemi sürümüne geçerek WhatsApp kullanımını sürdürebilirsiniz. Yeni cihaz alımı : Eğer mevcut cihazınız güncellenemiyorsa, yeni bir akıllı telefon almak zorunda kalabilirsiniz.

: Eğer mevcut cihazınız güncellenemiyorsa, almak zorunda kalabilirsiniz. Veri yedekleme : Mevcut sohbetlerinizi Google Drive veya iCloud üzerinden yedekleyerek yeni cihazınıza aktarabilirsiniz.

: Mevcut sohbetlerinizi üzerinden yedekleyerek yeni cihazınıza aktarabilirsiniz. Alternatif uygulamalar: Eski sistemlerde çalışan Signal, Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarını değerlendirebilirsiniz.

YENİ WHATSAPP KURALLARINA HAZIR OLUN

WhatsApp’ın bu kararı, hem uygulamanın daha güvenli ve hızlı çalışmasını sağlamak, hem de yeni özelliklerin sorunsuz çalışabilmesi için alındı.

Mart 2025’e kadar kullanıcıların hazırlıklarını tamamlaması ve gerekirse cihaz değişimi yapması tavsiye ediliyor.

Kaynak: www.ensonhaber.com