WhatsApp bu telefonlarda artık kullanılamayacak!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için büyük bir güncellemeye hazırlanıyor.
Bu güncellemeyle birlikte uygulamanın işlevselliğini artırmak amacıyla sistemsel değişiklikler yapılacak. Ancak bu güncellemelerle birlikte, bazı eski telefon modelleri artık WhatsApp’ı destekleyemeyecek. Meta, 1 Eylül itibarıyla bu cihazlarda WhatsApp’ın çalışmayacağını resmen açıkladı.
Günümüz dünyasında, hemen hemen herkesin akıllı telefon sahibi olduğu ve bu cihazlarda WhatsApp’ın yüklü olduğu bir gerçek. Milyarlarca insanın kullandığı bu anlık mesajlaşma platformu, sürekli gelişen teknolojiye uyum sağlamak adına düzenli olarak güncelleniyor. WhatsApp’ın mühendislik ekibi, uygulamanın performansını artırmak ve yeni özellikleri entegre etmek için kapsamlı bir çalışma yaptı. Ancak bu yenilikler, eski bazı telefon modellerinin artık bu uygulamayı çalıştıramayacağı anlamına geliyor.
İşte 1 Eylül’den itibaren WhatsApp’ın artık desteklenmeyeceği telefon modelleri:
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Ace 2
Samsung Galaxy S3 mini
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy Xcover 2
Huawei Ascend Mate
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend D2
LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus L5 II
LG Optimus F5
LG Optimus L3 II
LG Optimus L7II
LG Optimus L5 Dual
LG Optimus L7 Dual
LG Optimus F3
LG Optimus F3Q
LG Optimus L2 II
LG Optimus L4 II
LG Optimus F6
LG Enact
LG Lucid 2
LG Optimus F7
Lenovo A820Sony Xperia M
Bu telefonlar, artık WhatsApp’ın güncel sürümlerini desteklemeyecek. Kullanıcıların, bu cihazları kullanmaya devam edebilmek için ya farklı bir mesajlaşma uygulaması tercih etmeleri ya da daha yeni bir telefon modeli edinmeleri gerekecek. WhatsApp, bu adımla kullanıcılarına daha güvenli, hızlı ve zengin özelliklerle dolu bir deneyim sunmayı hedefliyor.