WhatsApp bu telefonlarda artık kullanılamayacak!

Bu güncellemeyle birlikte uygulamanın işlevselliğini artırmak amacıyla sistemsel değişiklikler yapılacak. Ancak bu güncellemelerle birlikte, bazı eski telefon modelleri artık WhatsApp’ı destekleyemeyecek. Meta, 1 Eylül itibarıyla bu cihazlarda WhatsApp’ın çalışmayacağını resmen açıkladı.

Günümüz dünyasında, hemen hemen herkesin akıllı telefon sahibi olduğu ve bu cihazlarda WhatsApp’ın yüklü olduğu bir gerçek. Milyarlarca insanın kullandığı bu anlık mesajlaşma platformu, sürekli gelişen teknolojiye uyum sağlamak adına düzenli olarak güncelleniyor. WhatsApp’ın mühendislik ekibi, uygulamanın performansını artırmak ve yeni özellikleri entegre etmek için kapsamlı bir çalışma yaptı. Ancak bu yenilikler, eski bazı telefon modellerinin artık bu uygulamayı çalıştıramayacağı anlamına geliyor.

İşte 1 Eylül’den itibaren WhatsApp’ın artık desteklenmeyeceği telefon modelleri:

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Xcover 2

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Lenovo A820Sony Xperia M

Bu telefonlar, artık WhatsApp’ın güncel sürümlerini desteklemeyecek. Kullanıcıların, bu cihazları kullanmaya devam edebilmek için ya farklı bir mesajlaşma uygulaması tercih etmeleri ya da daha yeni bir telefon modeli edinmeleri gerekecek. WhatsApp, bu adımla kullanıcılarına daha güvenli, hızlı ve zengin özelliklerle dolu bir deneyim sunmayı hedefliyor.