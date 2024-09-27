HÜLYA’NIN HAYATINI KADİR KURTARMIŞ

Hülya Avşar, yıllar önce Kadir İnanır’la birlikte rol aldığı bir filmde ölümden döndüğünü açıkladı. ‘Fünyeden korkuyorum’ diyen ünlü oyuncu, sette yaşanan tehlikeli bir kazayı ve ölümle burun buruna geldiği anları anlattı: Kadir fünyeyi kalbimden çıkarmasaydı, ben gitmiştim.
80’li ve 90’lı yıllarda Türk sinemasında birçok filmde kamera karşısına geçen, son olarak ‘Masumiyet’ (2021) dizisinde rol alan Hülya Avşar, ‘Empati’ programına konuk oldu.
“FÜNYEDEN KORKUYORUM”
60 yaşındaki oyuncu, yıllar önce Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır’ın da kadrosunda yer aldığı bir filmde ölümden döndüğünü açıkladı
Avşar, sette yaşadığı olayı anlattı: Fünyeden korkuyorum, fünyeyi yerleştiren kişilere ‘Çok fazla patlamasın, bir tane kalbime koyun, oradan yiyeyim öleyim kurşunu’ dedim. Onlar da beni dinledi
“BEN GİTMİŞTİM”
Kadir geldi. Fünyenin ucu görünüyor, ‘Olmaz, çıkarın onu çabuk kalbinden’ dedi. Kadir fünyeyi kalbimden çıkartmasaydı, ben gitmiştim. Meğerse o fünye tahrip fünyesiymiş!
“PATLAMA OLDU”
Hülya Avşar, “Set çalışanı alkol alıyor, sabaha karşı aklına geliyor ve nereden bulduysa bir fünye buluyor. O patlama oldu, ben vücudumdan çıkan her şeyi gördüm. Seyirciye, yönetmene her yere sıçradı. Kelime-i şehadet getirmeye başlamıştım” ifadelerini kullandı.