HÜLYA’NIN HAYATINI KADİR KURTARMIŞ

Kadir geldi. Fünyenin ucu görünüyor, ‘Olmaz, çıkarın onu çabuk kalbinden’ dedi. Kadir fünyeyi kalbimden çıkartmasaydı, ben gitmiştim. Meğerse o fünye tahrip fünyesiymiş!

“PATLAMA OLDU”

Hülya Avşar, “Set çalışanı alkol alıyor, sabaha karşı aklına geliyor ve nereden bulduysa bir fünye buluyor. O patlama oldu, ben vücudumdan çıkan her şeyi gördüm. Seyirciye, yönetmene her yere sıçradı. Kelime-i şehadet getirmeye başlamıştım” ifadelerini kullandı.