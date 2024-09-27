Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

HÜLYA’NIN HAYATINI KADİR KURTARMIŞ

HÜLYA’NIN HAYATINI KADİR KURTARMIŞ
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
27 Eylül 2024 - 17:06
Hülya Avşar meğerse hayatını Kadir İnanıra borçluymuş

Hülya Avşar, yıllar önce Kadir İnanır’la birlikte rol aldığı bir filmde ölümden döndüğünü açıkladı. ‘Fünyeden korkuyorum’ diyen ünlü oyuncu, sette yaşanan tehlikeli bir kazayı ve ölümle burun buruna geldiği anları anlattı: Kadir fünyeyi kalbimden çıkarmasaydı, ben gitmiştim.

Hülya Avşar meğerse hayatını Kadir İnanıra borçluymuş

80’li ve 90’lı yıllarda Türk sinemasında birçok filmde kamera karşısına geçen, son olarak ‘Masumiyet’ (2021) dizisinde rol alan Hülya Avşar, ‘Empati’ programına konuk oldu.

FÜNYEDEN KORKUYORUM

“FÜNYEDEN KORKUYORUM”

60 yaşındaki oyuncu, yıllar önce Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır’ın da kadrosunda yer aldığı bir filmde ölümden döndüğünü açıkladı

Hülya Avşar meğerse hayatını Kadir İnanıra borçluymuş

Avşar, sette yaşadığı olayı anlattı: Fünyeden korkuyorum, fünyeyi yerleştiren kişilere ‘Çok fazla patlamasın, bir tane kalbime koyun, oradan yiyeyim öleyim kurşunu’ dedim. Onlar da beni dinledi

BEN GİTMİŞTİM

“BEN GİTMİŞTİM”

Kadir geldi. Fünyenin ucu görünüyor, ‘Olmaz, çıkarın onu çabuk kalbinden’ dedi. Kadir fünyeyi kalbimden çıkartmasaydı, ben gitmiştim. Meğerse o fünye tahrip fünyesiymiş!

PATLAMA OLDU

“PATLAMA OLDU”

Hülya Avşar, “Set çalışanı alkol alıyor, sabaha karşı aklına geliyor ve nereden bulduysa bir fünye buluyor. O patlama oldu, ben vücudumdan çıkan her şeyi gördüm. Seyirciye, yönetmene her yere sıçradı. Kelime-i şehadet getirmeye başlamıştım” ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deniz Akkaya’dan babasına kırgın veda: Beni son senelerde çok üzdün!Deniz Akkaya’dan babasına kırgın veda: Beni son senelerde çok üzdün!
Eski manken Deniz Akkaya’nın acı günüEski manken Deniz Akkaya’nın acı günü
Çocuğun babası kesinleşti iddiası olay oldu! Hacı Sabancı’dan jet hızında açıklamaÇocuğun babası kesinleşti iddiası olay oldu! Hacı Sabancı’dan jet hızında açıklama
Barış Arduç kesenin ağzını açtı! Yeni evlerinin fiyatı dudak uçuklattıBarış Arduç kesenin ağzını açtı! Yeni evlerinin fiyatı dudak uçuklattı
Sanat camiasını karıştıran iddia! Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı’ya fena patladıSanat camiasını karıştıran iddia! Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı’ya fena patladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
HÜLYA’NIN HAYATINI KADİR KURTARMIŞ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
YALI ÇAPKIN İKİ OYUNCULARI TACİZ EDİLDİ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Narin’in annesi ve ağabeyi ile ilgili karar verildi. Artık yasak!!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özgür Özel ‘rüşvet’ sessizliğini bozdu! ‘Böyle bir şeye niyet etmek…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Deniz Akkaya’dan babasına kırgın veda: Beni son senelerde çok üzdün!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmamoğlu için istenen siyasi yasak AK Parti’yi ikiye böldü! Detaylar kulislerden sızdı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yunus Emre Geçti, karakoldan nasıl firar etti?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AK Parti’de flaş karar: Kimler görevden alınacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Motorin fiyatlarına zam geldi, tabelalar değişti! İşte güncel akaryakıt fiyatları…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak!
SON DAKİKA HABERLERİ
Motorin fiyatlarına zam geldi, tabelalar değişti! İşte güncel akaryakıt fiyatları…Eylül 27, 2024-3:52 pm
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak!Eylül 27, 2024-3:48 pm
Ahu Tuğba’nın cenazesi Türkiye’ye getiriliyorEylül 26, 2024-4:28 pm
Araç sahipleri dikkat: Motorine zam kapıda! Tabela yine değişiyor…Eylül 26, 2024-4:27 pm
Münevver Karabulut cinayetinde flaş gelişme! Cem Gariboğlu’nun mezarı açılacakEylül 26, 2024-1:14 pm
Emine Erdoğan Gönül Elçilerine Küresel Davet programında konuştuEylül 26, 2024-11:51 am
Erdoğan’dan Amerikan kanalında Batı ve ABD’ye israil tepkisi: Yanında duruyorlar!Eylül 26, 2024-11:40 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !