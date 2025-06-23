BAHAR CANDAN VE DİLAN POLAT’IN HELVA KAVURMA VİDEOSUNA TEPKİ YAĞDI

Bahar Candan ve Dilan Polat’ın Helva Kavurma Videosuna Sosyal Medyadan Yoğun Tepki

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Dilan Polat, birlikte helva kavurduğu anları paylaştı. Ancak, bu video özellikle Bahar Candan’ın ablası Nihal Candan’ın anoreksiya hastalığı nedeniyle 23 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından büyük tepki topladı.

Helva Kavurma Videosu Sosyal Medyada Gündem Oldu

Videoda, Bahar Candan ablasına ithafen “Seni çok seviyorum, helva kavuruyoruz ve birazdan senin için ağlayacağız” dedi. Ancak bu paylaşım, bazı takipçiler tarafından “saygısızlık” ve “acıdan prim yapmak” şeklinde yorumlandı. Kullanıcılar, acılı bir dönemde bu tür paylaşımların yapılmasını eleştirerek, sosyal medya fenomenlerine tepki gösterdi.

Dilan Polat’tan Açıklama ve Video Kaldırma

Tepkilerin artması üzerine Dilan Polat, videonun bazı bölümlerini sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Ancak bu hamle, kamuoyundaki olumsuz yorumları azaltmaya yetmedi. Bazı kullanıcılar, Polat’ın acılı süreç üzerinden içerik üretmesini “acıdan prim yapmak” olarak değerlendirdi.