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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu…

Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu…
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31 Mart 2022 - 19:20

Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu…

Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı katılacağı bir etkinlik için hazırlanıp poz verdi. Kırmızı süper minisiyle hayranlarının dikkatini çeken Şeyma Subaşı’nın eteğinin boyu oldukça iddialıydı. Ünlü fenomen kendini “Ah Şeyma Ah” notuyla paylaştı.

Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 1

Evliliğin kıyısından dönen ve sevgilisinden ayrılıp apar topar İstanbul’a gelen Şeyma Subaşı Hakan Sabancı ile anılıyor.

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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 2

Gittikleri her yerde görüntülenen ikili geçtiğimiz gün de Bebek’te yakalandı.

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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 3

Şeyma Subaşı sorulara ise yanıt vermiyor.

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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 4

Aşk hayatıyla gündem olan Subaşı İstanbul’da etkinlikten etkinliğe koşuyor.

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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 5

Son olarak ünlü isim kırmızı elbisesiyle dikkat çekti.

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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 6

Eteğinin boyu ile gündem olan Subaşı iddialı tarzını “Ah Şeyma ah” notuyla paylaştı.

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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 7

Elbisenin boyunu kısa bulan bazı takipçileri “Elbise nereden acaba” yorumları yaptı.

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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 8

Bazı takipçiler ise Şeyma Subaşı’nın dudaklarına takıldı.

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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 9

Subaşı’na “Dudaklar vasat olmuş”, “Dudak dolgunu erit” yorumları yağdırdı.

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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 10

İşte o kareler…

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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 11
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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 12
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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 13
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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 14
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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 15
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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 16
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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 17
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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 18
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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 19
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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 20
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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 21
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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 22
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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 23
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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 24
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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 25
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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 26
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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 27
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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 28
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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 29
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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 30
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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 31
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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 32
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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 33
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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 34
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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 35
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Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu… - Sayfa 36
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