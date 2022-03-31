Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu…

Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı katılacağı bir etkinlik için hazırlanıp poz verdi. Kırmızı süper minisiyle hayranlarının dikkatini çeken Şeyma Subaşı’nın eteğinin boyu oldukça iddialıydı. Ünlü fenomen kendini “Ah Şeyma Ah” notuyla paylaştı.