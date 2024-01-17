Hülya Avşar’dan, ‘Hülya soyunurken gözüm kayardı’ sözlerine cevap!

Avşar, bu açıklamayla ilgili ne düşündüğü sorulunca şöyle dedi: “Olabilir, bu anormal bir şey mi? O erkek, ben kadın. Gayet normal yani. Yalçın’ı çok severim, çok tatlı. ‘Eşek herif sen beni mi dikizliyordun, gizli gizli mi bakıyordun bana he’ diye bağırmam mı gerekiyor, bilmiyorum. Yalçın çok tatlı, bakmış olabilir.”

ÇOK ZENGİNLİK ZARAR VERİR

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Hülya Avşar, “para” konusunda şöyle konuştu: “Çok fazla zenginliğin insana zarar verdiğini düşünüyorum. Ailen ve yaşayabildiğin kadar paran olması yeterli, mutluluk budur.”

MEKANIN SAHİBİ GELİYOR

2024’te yeni projeleri olduğunu söyleyen Hülya Avşar iddialı konuştu: “Mekânın sahibi geliyor!”