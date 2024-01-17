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Hülya Avşar’dan, ‘Hülya soyunurken gözüm kayardı’ sözlerine cevap!

Hülya Avşar’dan, ‘Hülya soyunurken gözüm kayardı’ sözlerine cevap!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Ocak 2024 - 10:52
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, 1990 yapımı “Hasan Boğuldu” filminde başrolü paylaştığı Yalçın Dümer’in “Hülya sokak ortasında soyunurdu, ben de perde tutardım. Arada gözüm kayardı” şeklindeki itirafına cevap verdi.

Hülya Avşar’dan, 'Hülya soyunurken gözüm kayardı' sözlerine cevap! - Sayfa 1

Hülya Avşar dün akşam Sarıyer’deki bir balık restoranından kızı Zehra Çilingiroğlu’yla birlikte çıkarken görüntülendi.

Hülya Avşar’dan, 'Hülya soyunurken gözüm kayardı' sözlerine cevap! - Sayfa 2

Kızının doğum günü için yemek yediklerini dile getiren Avşar, Türkiye’yi yasa boğan şehit haberleri için “Bir tarafımız acı çekip yanarken bir tarafımız da mecbur şekilde yaşamaya devam ediyor. Her gün dua ediyorum, şehitlerimizin ailelerine de sabır diliyorum” dedi.

Hülya Avşar’dan, 'Hülya soyunurken gözüm kayardı' sözlerine cevap! - Sayfa 3

YALÇIN’I ÇOK SEVERİM

1990 yapımı “Hasan Boğuldu” filminde Hülya Avşar’la başrolü paylaşan Yalçın Dümer yıllar sonra bir itirafta bulunmuş, “Hülya sokak ortasında soyunurdu, ben de perde tutardım. Arada gözüm kayardı” demişti.

Hülya Avşar’dan, 'Hülya soyunurken gözüm kayardı' sözlerine cevap! - Sayfa 4

Avşar, bu açıklamayla ilgili ne düşündüğü sorulunca şöyle dedi: “Olabilir, bu anormal bir şey mi? O erkek, ben kadın. Gayet normal yani. Yalçın’ı çok severim, çok tatlı. ‘Eşek herif sen beni mi dikizliyordun, gizli gizli mi bakıyordun bana he’ diye bağırmam mı gerekiyor, bilmiyorum. Yalçın çok tatlı, bakmış olabilir.”

ÇOK ZENGİNLİK ZARAR VERİR

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Hülya Avşar, “para” konusunda şöyle konuştu: “Çok fazla zenginliğin insana zarar verdiğini düşünüyorum. Ailen ve yaşayabildiğin kadar paran olması yeterli, mutluluk budur.”

MEKANIN SAHİBİ GELİYOR

2024’te yeni projeleri olduğunu söyleyen Hülya Avşar iddialı konuştu: “Mekânın sahibi geliyor!”

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