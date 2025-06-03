Hollanda’da Hükümet Düştü: Wilders Koalisyondan Çekildi

Aşırı sağcı lider Geert Wilders’ın koalisyondan ayrılması, Hollanda’da siyasi krize yol açtı.

Hollanda’da Kasım 2023 genel seçimlerinin ardından kurulan koalisyon hükümeti dağıldı. Aşırı sağcı ve İslam karşıtı söylemleriyle bilinen Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, göç ve iltica politikaları konusundaki anlaşmazlıkları gerekçe göstererek koalisyondan çekildiğini açıkladı. Bu gelişme hükümetin düşmesine ve Başbakan Dick Schoof’un istifasına neden oldu.

“İltica Planlarımızın Altında İmzamız Yok”

Wilders, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “İltica planlarımızın altında hiçbir imza yok. PVV, koalisyondan ayrılıyor” ifadelerini kullandı. Koalisyon ortaklarının sığınmacı politikalarına destek vermemesini eleştiren Wilders, partisinin tüm bakanlarının da görevden çekileceğini Başbakan Schoof’a iletti.

Başbakan Schoof Görevini Bıraktı

Wilders’ın bu açıklamasının ardından Başbakan Dick Schoof, 11 yıllık iktidarını noktalayarak istifa etti. Siyasi belirsizlik derinleşirken, ülkede erken seçim ihtimali gündeme geldi. 150 sandalyeli Hollanda parlamentosunda koalisyonun bozulmasıyla çoğunluk sağlanamaz hale geldi.

İltica Yasası Krizi Krizi Tetikledi

Koalisyon içindeki çatlağın temelinde sığınmacı politikaları yer alıyor. Wilders, iltica yasalarının sıkılaştırılması için ısrar ederken, koalisyon ortaklarından yeterli desteği alamadı. Hollanda Danıştayı, Wilders’ın sunduğu yasa teklifinin yetersiz hazırlandığını ve yasal açıdan sorunlu olduğunu açıklamıştı. Wilders ise bu eleştirileri “seçilmemiş bürokratların görüşü” diyerek reddetmişti.

Kasım 2023’te Kurulmuştu

PVV, 22 Kasım 2023 seçimlerinde oyların yüzde 23,5’ini alarak 37 sandalye kazanmış, ardından Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve Çiftçi-Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) ile birlikte koalisyon hükümetini oluşturmuştu. Ancak kurulduğu günden bu yana, özellikle sığınmacı politikaları nedeniyle taraflar arasında gerilim yaşanıyordu.

Wilders’ın Geçmişi Tartışmalı

Geert Wilders, yıllardır İslam karşıtı ve ırkçı söylemleriyle kamuoyunun tepkisini çekiyor. Daha önce Kur’an’ın yasaklanması, camilerin kapatılması, çifte vatandaşların haklarının sınırlandırılması gibi uç taleplerle gündeme gelmişti. 2014 yılında Faslılara yönelik ayrımcı ifadeleri nedeniyle yargılanmış ve ayrımcılığa teşvik suçundan mahkum edilmişti.

Sırada Ne Var?

Siyasi analistlere göre, hükümetin dağılmasıyla birlikte Hollanda’da erken seçim kaçınılmaz hale geldi. Yeni bir koalisyonun oluşması kısa vadede mümkün görünmüyor. Önümüzdeki haftalarda seçim takviminin açıklanması bekleniyor.