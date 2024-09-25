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Lübnan’da İsrail’in saldırıları nedeniyle yarım milyon kişi yerinden oldu

Lübnan’da İsrail’in saldırıları nedeniyle yarım milyon kişi yerinden oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Eylül 2024 - 14:31

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının yarım milyona yaklaştığını söyledi.

İsrail’in Lübnan’a saldırıları sürüyor…

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Carnegie Vakfının düzenlediği bir etkinlikte konuşma yaptı.

YARIM MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Buhabib, İsrail’in Hizbullah’a yönelik bombalamaları sırasında Lübnan’da yerinden edilenlerin sayısının yarım milyona yaklaştığını belirtti.

Yakın zamandaki saldırılardan önce Lübnan’da 110 bin kişi yerinden edilmişken, Buhabib, bu sayısının artık muhtemelen 500 bine yaklaştığını ifade etti.

İSRAİL LÜBNAN’DA 558 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan’ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50’si çocuk, 95’i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

OKULLAR VATANDAŞLARA AÇILDI

Lübnan Eğitim Bakanlığı ise ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

İsrail’in Hayfa bölgesindeki en büyük sağlık kompleksi Rambam Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, Lübnan’dan 22-23 Eylül’de atılan roketler nedeniyle paniğe kapılan veya vücuduna şarapnel parçaları isabet eden 11 hafif yaralı hastaneye getirildi.

İsrail’in kuzeyindeki Nehariye kentinde 9 kişi hafif yaralandı.

Haaretz gazetesinin haberine göre ise 22 Eylül’de Aşağı Celile bölgesinde saldırı sirenleri çalarken panik nedeniyle gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

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