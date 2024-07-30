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ABD, Ukrayna’ya yaklaşık 1,7 milyar dolar ek güvenlik yardımını duyurdu

ABD, Ukrayna’ya yaklaşık 1,7 milyar dolar ek güvenlik yardımını duyurdu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Temmuz 2024 - 9:46

ABD, Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) fonundan ve Beyaz Saray’dan Ukrayna’ya yaklaşık 1,7 milyar dolarlık yeni bir güvenlik yardımı paketini açıkladı.

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