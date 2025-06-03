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Ünlü Alman İş İnsanı Aslan Saldırısıyla Hayatını Kaybetti

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Namibya’da safari kampında kalan Alman iş adamı Bernd Kebbel, gece saatlerinde tuvalet ihtiyacı için çadırından indiği sırada bir aslanın saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi.

Namibya’nın vahşi doğasında trajik bir olay yaşandı. Ünlü Alman iş insanı Bernd Kebbel, safari kampında konakladığı sırada aslan saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olay, Namibya’daki popüler safari noktalarından birinde gece saatlerinde meydana geldi.

Gece Tuvalet İçin Çadırtan İndi, Aslanın Hedefi Oldu

Görgü tanıklarının ifadelerine göre Kebbel, kamp aracının üzerindeki çadırdan tuvalet ihtiyacını gidermek için indiği sırada dişi bir aslanın saldırısına uğradı. Aslanın boyun bölgesinden ısırdığı Kebbel’e çevredeki kamp sakinleri müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Kebbel, aldığı ağır yaralar nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

Soruşturma Başlatıldı

Namibya Polis Sözcüsü Immanuel Iiduwa, olayın ardından resmi bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. “İnsan ve yaban hayatı çatışması” kapsamında değerlendirilen olayla ilgili detaylar henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.

Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı Sözcüsü Ndeshipanda Hamunyela da Kebbel’in yaşamını yitirdiğini doğruladı. Bu trajik olay, bölgede safari kamp alanlarının güvenliğiyle ilgili önlemlerin yeterliliğini yeniden gündeme taşıdı.

Doğaya Olan Duyarlılığıyla Tanınıyordu

Bernd Kebbel, sadece bir iş insanı olarak değil, Namibya çöl aslanlarının korunmasına verdiği destek ve doğa odaklı projeleriyle de tanınıyordu. Kebbel’in ölümünün ardından çevre aktivistleri ve yerel yetkililer safari kamp alanlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Ünlü Alman İş İnsanı Aslan Saldırısıyla Hayatını Kaybetti
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