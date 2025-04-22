PAPA FRANCISCUS VATİKAN’A DEĞİL ROMA’YA GÖMÜLECEK

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 88 yaşında hayatını kaybetti. Vatikan, ölüm nedenini ve Papa’nın vasiyetini kamuoyuyla paylaştı. Papa’nın vasiyetine göre, son yolculuğuna 100 yılı aşkın süredir hiçbir papanın gömülmediği Santa Maria Maggiore Bazilikası’nda uğurlanacak. Ölümüyle birlikte Katolik dünyası “Sede Vacante” dönemine girerken, yeni papanın seçilmesi için Konklav süreci başladı.

İNME, KOMA VE KALP YETMEZLİĞİ NEDENİYLE VEFAT ETTİ

Vatikan Sağlık ve Hijyen Birimi’nin yayımladığı resmi rapora göre, Papa Franciscus 21 Nisan sabahı saat 07.35’te Santa Marta Konukevi’ndeki dairesinde yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni olarak inme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği belirtildi. Daha önce yaşadığı bronşit, çift taraflı zatürre, yüksek tansiyon ve diyabet gibi sağlık sorunlarının bu durumu tetiklediği açıklandı.

VASİYETİ: GÖSTERİŞSİZ VE SADE BİR MEZAR

Papa Franciscus’un vasiyetine göre, defnedilmek istediği yer Roma’daki Santa Maria Maggiore Bazilikası olacak. Mezarının toprak altında, sade, süslemesiz ve üzerinde sadece “Franciscus” yazılı olması talep edildi. Bu tercihiyle Papa, 1914’ten bu yana Aziz Petrus Bazilikası altındaki Vatikan Mağaraları dışında gömülen ilk Papa olacak.

VATİKAN’DA CENAZE HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Papa’nın ölümünün ardından Katolik kilisesi geleneğine göre 4 ila 6 gün içinde cenaze töreni düzenlenmesi gerekiyor. Bu bağlamda 25-27 Nisan tarihleri cenaze için öne çıkıyor. Papa’nın naaşı kısa süreliğine Aziz Petrus Bazilikası’nda ziyarete açılacak. İtalya Kültür Bakanlığı, Papa’ya saygı göstergesi olarak Roma’nın simgesi Kolezyum’un ışıklarını kapattı.

YENİ PAPA SEÇİMİ İÇİN KONKLAV SÜRECİ BAŞLADI

Papa Franciscus’un ölümünün ardından “Sede Vacante” dönemi başladı. Kamerlengo Kardinal Kevin Farrell geçici olarak Vatikan yönetimini devralırken, 80 yaş altındaki 135 kardinalin katılacağı Konklav süreci için hazırlıklar sürüyor. Konklav’ın 6-10 Mayıs tarihleri arasında başlaması bekleniyor. Seçim Sistine Şapeli’nde yapılacak ve kararlar geleneksel olarak çıkan siyah ya da beyaz dumanla duyurulacak.

ÖNE ÇIKAN ADAYLAR: AVRUPA, ASYA VE AMERİKA’DAN İSİMLER

Yeni papa adayları arasında Budapeşte Başpiskoposu Kardinal Peter Erdo, Alman Kardinal Reinhard Marx, Kanadalı Kardinal Marc Ouellet, İtalyan Kardinal Pietro Parolin, ABD’li Kardinal Robert Prevost ve Filipinli Kardinal Luis Tagle gibi isimler öne çıkıyor. Seçim süreci boyunca kardinaller dış dünyadan izole bir şekilde Casa Santa Marta misafirhanesinde kalacak.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/