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Hepiniz Yanacaksınız !

Hepiniz Yanacaksınız !
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21 Ekim 2021 - 16:25
Sedat Peker, sosyal medya hesabından Kıbrıslı siyasetçilerle ilgili ortaya atılan ‘müstehcen görüntüler’ iddialarına ilişkin çok konuşulacak bir açıklama yayınladı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, gazeteci Erk Acarer‘in gündeme getirdiği iddialara ilişkin çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Peker, ‘müstehcen görüntüler’ ile ilgili Kıbrıslı siyasilere “Hepiniz yandınız. Arşiv bana geçti” mesajını gönderdi.

Peker sosyal medya hesanbından şu mesajı paylaştı:

“Kıbrıslı siyasiler; uyuşturucu baronlarıyla, yasadışı bahisçilerle birlik olup Türkiye’de bana karşı kurulan komploya destek verirsiniz he. Hepiniz yandınız. Arşiv bana geçti. Siz kaşındınız. Sizi de rezil edeceğim. Utanma duygusu olan, istifa edip gitsin.”

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