ABD’den İran’a 30 Milyar Dolarlık Teklif: Nükleer Silah Çalışmalarını Durdurun

ABD, nükleer silah üretimini durdurması karşılığında İran’a 30 milyar dolarlık yardım teklifinde bulundu. Teklifin içeriğinde, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması koşulu bulunuyor. ABD’nin önerisi, nükleer krizlerin önüne geçilmesi ve bölgesel barışın sağlanması amacı taşıyor.

ABD yönetimi, bu mali yardımın doğrudan Amerikan bütçesinden değil, Körfez ülkelerinin desteğiyle finanse edileceğini belirtti. Teklife göre, İran’a bu süreçte sivil nükleer program desteği verilecek ve yaptırımların hafifletilmesi de gündeme alınacak.

ABD, aynı zamanda İran’ın dondurulmuş hesaplarda bulunan 6 milyar dolarlık varlığına erişimini sağlama sözü de veriyor. Ancak bu öneriler, İran’ın nükleer faaliyetlerini tamamen bırakması şartına bağlı.

İran Şüpheli Yaklaşıyor

Tahran yönetimi, ABD’nin teklifine temkinli yaklaşırken, nükleer çalışmalarının barışçıl amaçlı olduğunu savunuyor. İran, uranyum zenginleştirmeyi bırakmak yerine denetimli sivil program yürütmek istediğini belirtiyor.

ABD tarafı ise, bu teklifin barışçıl çözüm için son şans olabileceğini ifade ediyor. Konuyla ilgili resmi müzakerelerin kısa süre içinde başlayabileceği konuşuluyor.

ABD, İran’a nükleer silah faaliyetlerini tamamen durdurması karşılığında 30 milyar dolarlık mali yardım teklif etti. Yardımın Körfez ülkeleri tarafından finanse edilmesi planlanıyor. Teklifte, sivil nükleer destek, yaptırımların kaldırılması ve İran’ın 6 milyar dolarlık dondurulmuş parasına erişim sağlanması da yer alıyor. İran, uranyum zenginleştirme konusunda geri adım atmıyor.

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