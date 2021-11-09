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Hem hakarete uğradı, hem de tehdit edildi! Kanal D sunucusu Şevval Şirin’e taciz şoku!

Hem hakarete uğradı, hem de tehdit edildi! Kanal D sunucusu Şevval Şirin’e taciz şoku!
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02 Kasım 2021 - 15:25

Hem hakarete uğradı, hem de tehdit edildi! Kanal D sunucusu Şevval Şirin’e taciz şoku!

Kanal D ekranlarında hafta sonu yayınlanan haber programı sunucusu Şevval Şirin sosyal medya hesabından tacize uğradığı anları aktardı.

Hem hakarete uğradı, hem de tehdit edildi! Kanal D sunucusu Şevval Şirin'e taciz şoku! - Sayfa 1

Suadiye’de Marmaray’ın orada arkadaşını beklediğini ifade eden Kanal D hafta sonu haber sunucusu Şevval Şirin, o sırada yanına gelen bir adamın tanışmaya çalıştığını belirtti.

Hem hakarete uğradı, hem de tehdit edildi! Kanal D sunucusu Şevval Şirin'e taciz şoku! - Sayfa 2

Adamın teklifini geri çeviren Şirin, ısrarlı tavrını devam ettiren adama aynı yanıtı verdiğinde hem küfür işitip hem de tehdit edildiğini aktardı.

Hem hakarete uğradı, hem de tehdit edildi! Kanal D sunucusu Şevval Şirin'e taciz şoku! - Sayfa 3

Şirin, bir kadının normal bir saatte bile, sokakta tek başına güvende olamadığını vurguladı.

Hem hakarete uğradı, hem de tehdit edildi! Kanal D sunucusu Şevval Şirin'e taciz şoku! - Sayfa 4

Şevval Şirin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Suadiye’de Marmaray’ın orada arkadaşımı beklerken bir adam geldi yanıma, “sizi çok beğendim tanışalım mı” dedi, reddedip tepki gösterdim. ”niye böyle yapıyorsun beğendim seni diyorum” dedi, tekrar reddedilince küfür etmeye başladı. “seni bulacağım” deyip tehditler savurdu.”

Hem hakarete uğradı, hem de tehdit edildi! Kanal D sunucusu Şevval Şirin'e taciz şoku! - Sayfa 5

“Gayet normal bir saatte bile bir kadın sokakta tek başına güvende olamayacak mı bu ülkede?”

Hem hakarete uğradı, hem de tehdit edildi! Kanal D sunucusu Şevval Şirin'e taciz şoku! - Sayfa 6

Paylaşımının ardından Şevval Şirin’e sosyal medyada destek yağdı.

Hem hakarete uğradı, hem de tehdit edildi! Kanal D sunucusu Şevval Şirin'e taciz şoku! - Sayfa 7

Hem hakarete uğradı, hem de tehdit edildi! Kanal D sunucusu Şevval Şirin'e taciz şoku! - Sayfa 8

Hem hakarete uğradı, hem de tehdit edildi! Kanal D sunucusu Şevval Şirin'e taciz şoku! - Sayfa 9

Hem hakarete uğradı, hem de tehdit edildi! Kanal D sunucusu Şevval Şirin'e taciz şoku! - Sayfa 10

Hem hakarete uğradı, hem de tehdit edildi! Kanal D sunucusu Şevval Şirin'e taciz şoku! - Sayfa 12

Hem hakarete uğradı, hem de tehdit edildi! Kanal D sunucusu Şevval Şirin'e taciz şoku! - Sayfa 14

 

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