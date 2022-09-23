Aslı Şafak’tan ‘İbrahim Tatlıses’li Altın Kelebek’e tepki! ‘Yer almak istemiyorum…’

Bu yıl 48’incisi düzenlenecek olan Altın Kelebek Ödülleri organizasyonunda adaylar arasında yer alan Gazeteci Aslı Şafak, sosyal medya hesabından Tatlıses’e ödül verildiğini hatırlatarak, “O listede olmak istemiyorum. Selametle” dedi.Şafak’ın paylaşımı şöyle:“Altın Kelebek adayları açıklandı. Kadın sunucular arasındaymışım. Aslında ekrandan burnu görünenler bile listeye alınmış. Geçen yıl yaşam boyu onur ödülü, yaşamını kadın döverek geçiren İbrahim Tatlıses’e verilmişti. O listede olmak istemiyorum. Selametle.”İşte o paylaşım…

NE OLMUŞTU?

Hürriyet gazetesi ve Pantene’in iş birliği ile düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri, geçen sene kadına şiddet uygulana türkücü İbrahim Tatlıses’e ‘Onur Ödülü’ vermişti. Pantene’in Dünya Kadın Hakları Günü olan 5 Aralık’ta Tatlıses’e ödül veren bir organizasyonun sponsoru olması büyük tepki görmüştü.