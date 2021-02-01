Necati Şaşmaz’la İlgili Bomba Ses Kaydı İddiası

Ekranlara yeniden dönüş hazırlığı yapan ‘Kurtlar Vadisi’ dizisinde ‘Polat Alemdar’ karakterini canlandıran ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, 17 Mayıs’ta iki çocuğunun annesi Nagehan Kaşıkçı’dan boşandı. Boşanma aşamasında Nagehan Kaşıkçı, eşinin müridi olduğu tarikat ve mehdilik iddiasının yuvalarını çatırdattığını iddia etti. Şimdi de arkadaşı İrfan T. ile arasında geçen konuşmalar ifşa oldu.

İşte HALK TV’den İsmail Saymaz’ın yazısından o ayrıntılar:

Şaşmaz’ın babası Abdulkadir, Elazığ Harput merkezli bir Kadiri tekkesinin şeyhi. Oğul Şaşmaz da bu tekkenin müridi. Kaşıkçı’nın iddiasına göre… Şaşmaz, sekiz yaşındaki oğlu A.N.’yi zikre götürüyor. A.N., tarikatın gelecekteki lideri olarak görülüyor. Yaşlı müritler A.N.’ye “Ağabey” diye sesleniyor ve çocuğun elini öpüyor.

Böylesi bir zikrin görüntüsü, İstanbul 2. Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davası dosyasına girdi. Kaşıkçı’nın çektiği videoda, aralarında Necati Şaşmaz’ın da olduğu müritler zikir çekerken görülüyor. Zikri yöneten dede Şaşmaz ve küçük A.N. halkanın orta yerinde duruyor.