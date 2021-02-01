Necati Şaşmaz’la İlgili Bomba Ses Kaydı İddiası

İşte HALK TV’den İsmail Saymaz’ın yazısından o ayrıntılar:
Şaşmaz’ın babası Abdulkadir, Elazığ Harput merkezli bir Kadiri tekkesinin şeyhi. Oğul Şaşmaz da bu tekkenin müridi. Kaşıkçı’nın iddiasına göre… Şaşmaz, sekiz yaşındaki oğlu A.N.’yi zikre götürüyor. A.N., tarikatın gelecekteki lideri olarak görülüyor. Yaşlı müritler A.N.’ye “Ağabey” diye sesleniyor ve çocuğun elini öpüyor.
Böylesi bir zikrin görüntüsü, İstanbul 2. Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davası dosyasına girdi. Kaşıkçı’nın çektiği videoda, aralarında Necati Şaşmaz’ın da olduğu müritler zikir çekerken görülüyor. Zikri yöneten dede Şaşmaz ve küçük A.N. halkanın orta yerinde duruyor.