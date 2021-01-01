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Hazal Filiz Küçükköse’den aşk açıklaması…

Hazal Filiz Küçükköse’den aşk açıklaması…
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30 Ekim 2021 - 12:15

Hazal Filiz Küçükköse’den aşk açıklaması…

Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Hazal Filiz Küçükköse hayatında kimse olmadığını söyledi. İşte güzel oyuncunun o itirafları…

Hazal Filiz Küçükköse önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Bir iş toplantısına katılan oyuncu, sonrasında yemek molası verdi.

AVM içerisinde magazincileri gören Küçükköse onlarla ayaküstü sohbet etti.

“İlişki yaşadığınız dönem işinizle ilgili olumsuz mu, hissediyorsunuz?” sorusuna güzel oyuncu, “Olumsuz demeyelim ama sonuçta bölünüyor insan. Olumlu da etkileyebilir, bilemiyorum” yanıtını verdi.

Giyinmeyi çok sevdiğini söyleyen 33 yaşındaki yıldız, “Marka düşkünlüğünüz var mı?” sorusuna ise şu cevabı verdi: “Kendime yakışanı giymeyi seviyorum. Kendi tarzım var, ona uygun olan ürünleri seçiyorum. Marka da olabiliyor, marka olmayan bir ürün de olabiliyor. Önemli olan giydiğimde kendimi iyi hissetmem.”

Hayatında kimse olmadığını söyleyen Küçükköse, “Daha çok kariyerime odaklandım, güzel bir işle dönmek istiyorum” dedi.

 

 

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