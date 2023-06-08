Eşi Melek Önder’e ithaf ettiği ve adını “Bence – Melek’ten Bir Ömür Çaldım” verdiği kitabının tüm gelirini Engelsiz Yaşam Vakfı’na bağışlayarak engelli bireyler yararına “unluikinciel.engelsizyasamvakfi.org” adresinden satışa çıkarttı. Kitabını yakın sanatçı dostlarından ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, Coşkun Sabah ve Aslı Hünel’e de imzalayıp hediye etti.

Avukat olarak yıllardır hukuk dünyasında hizmet veren Av. Edip Önder ilk şiir kitabını çıkarttı. Uzun zamandan beri edebiyat üzerine çalışmalar yapan Edip Önder, yıllardır yazdığı şiirlerinin içinden seçtiklerini bir kitapta toplayarak bir araya getirdi. Yetmiş şiirden oluşan kitabını 17 yılık eşi Melek Önder’e ithaf eden ve kitabına “Bence – Melek’ten Bir Ömür Çaldım” adını veren Önder, kitabını başkan yardımcılığını da yaptığı Engelsiz Yaşam Vakfı’nın “unluikinciel.engelsizyasamvakfi.org” adresi üzerinden 50 lira ve üzeri bağışla satışa sundu. Kitabının tüm gelirini Engelsiz Yaşam Vakfı aracılığıyla engelli bireylere bağışlayan Av. Edip Önder şiir kitabını ünlü sanatçı dostlarına da imzalayarak hediye etti. Aralarında karizmatik oyuncu Tamer Karadağlı, Wilma Elles ve Tuğba Özay gibi pek çok ünlü ismin avukatlığını da yapan Edip Önder’in yazdığı dikkat çeken şiirleri arasında memleketi Nusaybin’e yazdığı şiiri ile Cumhuriyet Kadınları ve Atam şiirleri var. Nusaybin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kurucularından olan Edip Önder, Galatasaray camiasının da yakından tanıdığı bir isimdir. 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği’nde beş dönem başkan yardımcılığı, 1905 Kültür Sanat Derneği kurucusu ve yönetim kurullarında da iki dönem başkan yardımcılığı görevlerini yapmıştı.

Tamer Karadağlı “Şiir kitabını eşine ithaf etmesi büyük incelik ve romantik”

Şiir kitabını imzalı olarak yakın dostu Tamer Karadağlı’ya hediye eden Edip Önder’e, Karadağlı’dan övgü dolu sözler geldi. Tamer Karadağlı “Edip beyin kitabındaki şiirleri gerçekten çok keyifli. Kitabını eşine ithaf ederek onun adını vermesi çok romantik. Bence günümüz insanlarının özellikle de gençlerin böyle yazmak üzerine üretimleri olmalı. Benim yıllar önce eşime yazdığı Osmanlıca mektup nasıl ilgi çekti ve ses getirdi gördünüz. Sevdiklerimize bence yazarak kalıcı anılar bırakmalıyız” dedi.

Bu kitaptan bir şarkı çıkar mı acaba?

Ses sanatçısı Ömer Danış’ın besteleyip düzenlemesini yaptığı “Çekerim Giderim” ve “Sen Beni Unut” şarkılarının söz yazarı olan Av. Edip Önder imzalı kitabını ünlü bestekar ve yorumcu Coşkun Sabah’a da imzalayarak hediye etti. Kitabı alan Coşkun Sabah ise kitaptan yeni bir şarkı yapılacak sözler çıkar mı diye merak ederek “Benim şiir kitaplarına karşı ayrıca bir merakım vardır. Çünkü çok güzel şarkı sözleri çıkar diye umut ederim. Edip beyin de eline sağlık üstelik eşine ithaf ederek yazdığı bir şiir kitabı. Ben bir şarkı çıkar diye düşünüyorum” dedi.