Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

2022 EGM maaş promosyon ödemesi… Polis promosyon ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?

2022 EGM maaş promosyon ödemesi… Polis promosyon ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
17 Kasım 2022 - 11:29

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Vakıfbank ile yapılan banka maaş promosyonu polislerin gündeminde yer alıyor. Protokolün yürürlük tarihi olarak Kasım ayı işaret edilmişti. Bu gelişmenin ardından Kasım ayının ortalarına yaklaşırken polis maaş promosyon ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Henüz ödeme alamayan polis memurları, maaş promosyonlarının hesaplarına yatacağı tarihi merak ediyor. Peki, polis promosyon ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?

2022 EGM maaş promosyon ödemesi... Polis promosyon ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak

Polis promosyonu ödeme tarihleri 17 Kasım 2022 Perşembe günü öne çıkan konuların arasında yer alıyor. Emniyet personelleri “polis promosyonu ne zaman ödenecek?” sorusunun yanıtına odaklanırken, 2022 ödeme tarihi geçtiğimiz haftalarda gelen açıklama ile netlik kazandı. Maaş ve ek ödemelerini alacakları banka belirlenen polisler, bunun karşılığında yapılan anlaşma gereği ilgili bankadan promosyon ödemesi alacak. İşte, EGM 2022 promosyon ödemelerinde bilgiler…

 

POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK

POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır.”

POLİS PROMOSYONU NE KADAR

Nüfuz sahibi kişilerin finansal işlemlerine sıkı tedbirler geldiNüfuz sahibi kişilerin finansal işlemlerine sıkı tedbirler geldi

POLİS PROMOSYONU NE KADAR?

Yapılan görüşmeler sonucunda söz konusu protokolün revize edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:”Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır.”

 

ÖDEMELER BUGÜN OLUR MU

ÖDEMELER BUGÜN OLUR MU?

Promosyon süreci ile ilgili bir gelişme yaşanması halinde haberimiz güncellenecektir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nüfuz sahibi kişilerin finansal işlemlerine sıkı tedbirler geldiNüfuz sahibi kişilerin finansal işlemlerine sıkı tedbirler geldi
Merve Boluğur’un eşi Mert Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? DJ Mert Aydın’ın hayatı ve kariyeriMerve Boluğur’un eşi Mert Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? DJ Mert Aydın’ın hayatı ve kariyeri
EYT’DE SON GELİŞMELER: EYT ne zaman çıkacak? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek?EYT’DE SON GELİŞMELER: EYT ne zaman çıkacak? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek?
KYK BURS SONUÇLARI: Başvuru işlemi için son gün! KYK bursu ne kadar ve ne zaman yatacak?KYK BURS SONUÇLARI: Başvuru işlemi için son gün! KYK bursu ne kadar ve ne zaman yatacak?
Türkiye Dünya Kupasında var mı?Türkiye Dünya Kupasında var mı?
EN ÇOK KAZANANLAR
    EN ÇOK KAYBEDENLER
      EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
        BUGÜN 1000TL NE OLDU?
        • -

          BORSA

        • -

          DOLAR

        • -

          EURO

        • -

          ALTIN

        KUR ÇEVİRİCİ

        Para Birimi

        Çevrilecek Para Birimini Seçin

        Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !