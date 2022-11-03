2022 EGM maaş promosyon ödemesi... Polis promosyon ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Vakıfbank ile yapılan banka maaş promosyonu polislerin gündeminde yer alıyor. Protokolün yürürlük tarihi olarak Kasım ayı işaret edilmişti. Bu gelişmenin ardından Kasım ayının ortalarına yaklaşırken polis maaş promosyon ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Henüz ödeme alamayan polis memurları, maaş promosyonlarının hesaplarına yatacağı tarihi merak ediyor. Peki, polis promosyon ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?
Polis promosyonu ödeme tarihleri 17 Kasım 2022 Perşembe günü öne çıkan konuların arasında yer alıyor. Emniyet personelleri “polis promosyonu ne zaman ödenecek?” sorusunun yanıtına odaklanırken, 2022 ödeme tarihi geçtiğimiz haftalarda gelen açıklama ile netlik kazandı. Maaş ve ek ödemelerini alacakları banka belirlenen polisler, bunun karşılığında yapılan anlaşma gereği ilgili bankadan promosyon ödemesi alacak. İşte, EGM 2022 promosyon ödemelerinde bilgiler…
POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:
“Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır.”
POLİS PROMOSYONU NE KADAR?
Yapılan görüşmeler sonucunda söz konusu protokolün revize edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:”Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır.”
ÖDEMELER BUGÜN OLUR MU?
Promosyon süreci ile ilgili bir gelişme yaşanması halinde haberimiz güncellenecektir.