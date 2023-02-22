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Pelin Akil: İstanbul depremini düşünmekten uyuyamıyorum

Pelin Akil: İstanbul depremini düşünmekten uyuyamıyorum
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22 Şubat 2023 - 14:57

Ünlü oyuncu Pelin Akil, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve binlerce kişinin ölümüne neden olan depremin ardından endişelerini dile getirdi.

Arka Sıradakiler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlardan tanıdığımız iki çocuk annesi oyuncu Pelin Akil, deprem sonrası hissettiklerini paylaştı.

İstanbul depremini düşünmekten kendini alamayan Akil, uyku ilacı içmesine rağmen uyuyamadığını, geceleri uyandığını anlattı:

“Kendime hak görmüyorum”

“Ben mi nasılım? Özellikle akşam olunca uyku ilaçları + yatıştırıcı çaylarla birlikte hala uyuyamayan, evde en son uyuyan kişi olmaktan son derece korkan, uykuya şans eseri dalarsam da 04.00 civarlarında uyanıyorum, ya kabuslarla ya da aniden avize sallanıyor mu diye dik dik tepeye kitlenip bakarak ve hava aydınlanana kadar öylece kalarak… Sonra üstüm örtülüyse üşüsem de açıyorum neden? Çünkü hak görmüyorum, şanslıysa çadırı o da varsa üşüyerek uyumaya çalışan onca depremzede varken…

“Depremden sonrasını düşünüyorum”

Uyandıktan sonra da deprem bekliyorum, beklenir mi ya deprem? Hadi oldu, hadi şanslıysak kurtulduk bir şekilde, kurtulmak? İstanbul yangın yeri… Yollar binalardan kapanmış, ulaşım yok, telefon çekmiyor, açlık, sefalet, şiddet, öfke… Kurtuluş mu olur bu?

“Şuraya bir uyku çizelim”

Beklenen, ben kafamı avizeye dikip beklemesem de gelecek, hiçbir önlem yok, önlemden bahseden bile yok, ha a4 kağıdına çizilen hayali evler yeni şehirler dışında…
O zaman şuraya da bir uykuyu çizelim. Hoop gittim ben, 04.00 gibi görüşürüz, sonrası mı? Sonrasını biliyorsunuz işte.”

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Pelin Akil: İstanbul depremini düşünmekten uyuyamıyorum

Pelin Akil: İstanbul depremini düşünmekten uyuyamıyorum

Pelin Akil: İstanbul depremini düşünmekten uyuyamıyorum

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