Hayatı Film Oluyor !

‘Müslüm’, ‘Ayla’ ve ‘Naim Süleymanoğlu’ gibi oldukça beğenilen filmlerin yapımcısı olan Mustafa Uslu, Türk Sanat Müziği’nin efsanesi Zeki Müren’in hayatını çekecek.

Posta’dan Ali Keser’in haberine göre; başroldeki oyuncunun, filmde şarkıları kendisi seslendireceği için uzun bir süre uygun oyuncu arandı. Sonunda Tarkan‘da karar kılan Uslu’nun aylar süren gizli görüşmelerin ardından olumlu yanıt aldığı iddia edildi.

Tarkan, Almanya’da bir oyuncu koçundan ders almak istediği için bir yıl süre talep ettiği öğrenilirken bir aksilik olmazsa filmin çekimleri 2023’te başlayacağı söylendi.