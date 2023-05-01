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LÜBNAN TARİHİ MİRASINI KAPSAYAN SÜRYANİLER

LÜBNAN TARİHİ MİRASINI KAPSAYAN SÜRYANİLER
Simay Ohara
Simay Ohara( simay.ohara@haberkonseyi.com )
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19 Aralık 2023 - 17:39
Süryaniler İstanbul başta olmak üzere mardin,midyat,adıyaman gibi şehirlere göç etmiştir.
 
Hristiyanlık inancını benimseyen ilk kavim…
Mezopotamya’nın solmakta olan rengi…
Süryanilerin ikinci Kudüs’ü olarak benimsenen Mor Gabriel Manastırı’nı Mezopotamya topraklarında görebilirsiniz.
Süryani ve Ermeniler asıl sanat sahasında tel ile işlenen ”telkâri” takılarıyla bilinirken diğer sanatlardan eser kalmamıştır.
 
İngiliz times gazetesi , israilli siyasetçilerin ve askeri yetkilerin Hizbullah’ın artan saldırılarına daha sert cevap verme kararı aldığını aktardı.
Midyat Süryani kültür derneği başkanı olan Ayhan Gürkan Adana’da 2010 yılında yapılan kazı çalışmalarında bulunan bir tablette Süryani isminin Suriye yani Asurlar olduğuna kanaat getirildiğini söylemiştir.
Cenin Mülteci kampında 12 Filistinliyi öldürdükten sonra israilli subay ve askerlerin şehirdeki bir evi işgal ettiği kan donduran paylaşımları ”bizim için ne diyorsun izmir?” sorusu ile sosyal medyada gündem oldu.
İZMİR’İN KADİM HRİSTİYANLARI LEVANTENLER 
 
Batılıların doğulu doğuluların batılı olarak küçümsediği medeniyet elçileri…
İstanbul ve izmir başta olmak üzere batılı olan bu topluluk Türkiye’de kanun sultan Süleyman zamanında Avrupa’dan göç eden tüccar ailelerdir.
Ortadoğu kıyısında Suriye ‘de yaşayan Hristiyan Araplara verilen isim ”Levantenler ” İngiliz şirketi tarafından verilmiştir.
İstanbul 17. Yy da galata kulesi ve Beyoğlu semti İzmir’de önemli levanten merkezi olarak benimsenmiştir.
GAVUR İZMİR TELAFFUZU BURADAN GELMEKTE… 
 
İzmir’de özellikle kordon ‘da ve karşıyaka’da ikamet eden levantenler bornova bölgesine yerleşmiştir…
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