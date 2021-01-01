Pişmanlık Fayda Etmedi

1989’da Şarkıcı Bergen’i öldüren Halis Serbes, Kanal D’de yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programına konuk oldu.

Serbes, “Bunu kendisine söyledim. ‘Sen hak ettin, seni öldüreceğim’ dedim” diyerek, ünlü şarkıcıyı neden öldürdüğüne dair ayrıntıları da paylaştı. Serbes ayrıca ‘Her dediği oluyordu, daha ne istersin?’ diye de konuştu.

‘PİŞMAN DEĞİLİM’

Muhabirin “Pişman mısınız?” sorusuna “Yok, pişman değilim” yanıtını veren Bergen’in katili, “Kadın cinayetlerine kesinlikle karşıyım. Bir bayan, eşine ’Ben anlaşamadım, boşanacağım’ diyor. Anlaşamamışlar, olabilir. Yolun açık olsun” ifadelerini de kullandı.

‘ANNESİNİN ÖLMEYİŞİNE ÇOK ÜZÜLDÜM’

Serbes, Bergen’in annesini de öldürmek istediğini de şu sözlerle anlattı:

“Annesi ‘ölümden korkmuyorum’ diyordu. İlk ona sıktım. Öldü sandım. Ölmese ben onu sağ bırakır mıydım?. Annesinin ölmeyişine çok üzüldüm.”