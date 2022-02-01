Merve Boluğur paylaştı: +18

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, ayna karşısında verdiği pozlarla dikkat çekti. Tulumunun fermuarını açan Boluğur, çekildiği fotoğraflarını “+18” notuyla yayınladı

“UÇUYORUM!”

Boluğur, geçtiğimiz günlerde de direk dansı yaptığı anları Instagram’dan yayınlamıştı.

Bir süredir ekrandan uzak olan ve bunun yanı sıra YouTube kanalı ile albüm çalışmalarına ağırlık veren Boluğur, bu fotoğrafını da “Uçuyorum!” ifadeleriyle paylaşmıştı.

“BU HAYATA BİR KERE GELİYORUM”

Boluğur, daha önce, oyunculuktan elde ettiği tecrübelerini müzik alanına aktarmayı istediği için müzikle ilgilendiğini ve uzun dizi süreleri nedeniyle setlerden uzak durduğunu açıklamıştı.

Hakkında bilinmeyenleri anlatan Boluğur, “Şarkı çalışmam var, sözlerini ben yazdım. Klibin senaryosu bana ait zaten. Çekimi yurt dışında yapmayı düşünüyoruz, güzel bir heyecan. Müziği çok seviyorum. Hem dinlemeyi hem de üretim kısmını… Şu an seçim yapmadım fakat klip için kumral biri olur erkek olarak. Ben kendi oyunculuk bilgimi müziğe aktarmayı istedim, senelerin birikimi var bende. Müziğe çok heyecan duymaya başladım, içimde böyle bir potansiyel olduğunu fark edince de buraya yönlenmeye başladım. Artık icraat kısmına geldim açıkçası. Bir proje var oyunculukla ilgili, onu hayata geçirmeyi istiyorum. Gelen işler de oluyordu. Kabul etmememin sebebi; uzun ve yorucu set saatleridir. Ben biraz kendi hayatımda kendime değer veren biriyim ve bu hayata bir kere geliyorum. Uzun süren bir işimiz var, asıl istediğim; kendi belirlediğim saatlerde çalışmak.” demişti.

“BEN KENDİMİ ONAYLIYORUM”

Oyuncu, “Müzik camiası sizi kolay kabullenecek mi?” sorusuna ise, “Ben kendimi onaylıyorum. Kendime kendimden onay ve destek veriyorum. Tabii bu yolda yanımda olacak insanlar var. Gerisi bende. Ben kendim mutluluğum için bu işi yapıyorum. Beni büyük ihtimal sahnelerde de görebilirsiniz.” şeklinde iddialı bir cevap vermişti.

MURAT DALKILIÇ İLE EVLİYDİ

Öte yandan bir evlilik gerçekleştiren Merve Boluğur, şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, 2017’de yollarını ayırmıştı.