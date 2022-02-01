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Merve Boluğur paylaştı: +18

Merve Boluğur paylaştı: +18
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28 Mart 2022 - 15:51

Merve Boluğur paylaştı: +18

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, ayna karşısında verdiği pozlarla dikkat çekti. Tulumunun fermuarını açan Boluğur, çekildiği fotoğraflarını “+18” notuyla yayınladı

Merve Boluğur ayna karşısındaki pozu ile olay oldu! +18 notu ekledi ve... - Magazin Haberleri

“UÇUYORUM!”

Boluğur, geçtiğimiz günlerde de direk dansı yaptığı anları Instagram’dan yayınlamıştı.

Bir süredir ekrandan uzak olan ve bunun yanı sıra YouTube kanalı ile albüm çalışmalarına ağırlık veren Boluğur, bu fotoğrafını da “Uçuyorum!” ifadeleriyle paylaşmıştı.

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