Oryantal Didem’den şaşırtan açıklama: “Açık yerlerimi örtüp Tv’de…”
Ünlü oryantal Didem Maslak Yeni Gazinoda sahne öncesi basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.
Oryantal Didem, Maslak Yeni Gazinoda sahne öncesi “Şok şok şok ben evleniyorum” sözüyle herkesi şaşırttı.
DİDEM, BU SÖZÜNÜ ŞÖYLE AÇIKLADI:
”Şükürler olsun evimi buldum. Bugün kaporamızı verdik. Allah isteyen herkese nasip etsin.” sözleri ile sürpriz sözlerine açıklık getiren ünlü oryantal, ”Evi şuan görseniz tiksinirsiniz. Mütevazi bir ev ve içi harap durumda.
Köpek bağlasan durmaz. Evin rayiç değeri belki 300 bin tl bile değil ancak Cihangir’in acayip bir semt olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Fırsatçılar krizi de bahane ederek Bir milyon Türk Lirası’ndan kapı açıyorlar.
O fiyata bulursanız öpün başınıza koyun. 1+1 evlerin kirası 16.000 tl. Bir yıldır araştırıyorum ancak bütçeme uygun bir ev bulabildim. Son kuruşuma kadar eve verdiğim için evin içini yaptıramadım.
Çalışarak alnımın terini akıtarak evimi tamamlamayı düşünüyorum. Allah herkesi kiracılıktan kurtarsın.”
“GEREKİRSE BEŞ KURUŞ ALMADAN…”
Ünlü oryantal, tv’yi çok özlediğini, açık yerlerini örtüp tv’de sanatını icra etmek istediğini söyledi:
”Televizyonu çok özledim. Gerekirse beş kuruş almadan yeniden televizyonda olmayı çok istiyorum. Gerekirse tüm açık yerlerimi kostümlerle kapatırım. Kapalı kıyafetlerle de olsa çıkıp sanatımı icra etmek istiyorum.”
Son olarak dudağındaki uçuğu soran muhabirlere, ”Borçtan çok korkarım. Sıkıntılı bir kaç gün geçirdim ev alma sürecinde. Çok stres yaptım. Fiyat bana göre çok uçuk olunca sanırım dışa vurumu böyle oldu.” yanıtını veren Didem, röportajın ardından dans performansı için sahnedeki yerini aldı.