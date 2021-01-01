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Oryantal Didem’den şaşırtan açıklama: “Açık yerlerimi örtüp Tv’de…”

Oryantal Didem’den şaşırtan açıklama: “Açık yerlerimi örtüp Tv’de…”
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21 Aralık 2021 - 12:59

Oryantal Didem’den şaşırtan açıklama: “Açık yerlerimi örtüp Tv’de…”

Ünlü oryantal Didem Maslak Yeni Gazinoda sahne öncesi basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Oryantal Didem'den şaşırtan açıklama: "Açık yerlerimi örtüp Tv'de..." - Sayfa 1

Oryantal Didem, Maslak Yeni Gazinoda sahne öncesi “Şok şok şok ben evleniyorum” sözüyle herkesi şaşırttı.

Oryantal Didem'den şaşırtan açıklama: "Açık yerlerimi örtüp Tv'de..." - Sayfa 2

DİDEM, BU SÖZÜNÜ ŞÖYLE AÇIKLADI:

”Şükürler olsun evimi buldum. Bugün kaporamızı verdik. Allah isteyen herkese nasip etsin.” sözleri ile sürpriz sözlerine açıklık getiren ünlü oryantal, ”Evi şuan görseniz tiksinirsiniz. Mütevazi bir ev ve içi harap durumda.

Oryantal Didem'den şaşırtan açıklama: "Açık yerlerimi örtüp Tv'de..." - Sayfa 3

Köpek bağlasan durmaz. Evin rayiç değeri belki 300 bin tl bile değil ancak Cihangir’in acayip bir semt olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Fırsatçılar krizi de bahane ederek Bir milyon Türk Lirası’ndan kapı açıyorlar.

Oryantal Didem'den şaşırtan açıklama: "Açık yerlerimi örtüp Tv'de..." - Sayfa 4

O fiyata bulursanız öpün başınıza koyun. 1+1 evlerin kirası 16.000 tl. Bir yıldır araştırıyorum ancak bütçeme uygun bir ev bulabildim. Son kuruşuma kadar eve verdiğim için evin içini yaptıramadım.

Oryantal Didem'den şaşırtan açıklama: "Açık yerlerimi örtüp Tv'de..." - Sayfa 5

Çalışarak alnımın terini akıtarak evimi tamamlamayı düşünüyorum. Allah herkesi kiracılıktan kurtarsın.”

Oryantal Didem'den şaşırtan açıklama: "Açık yerlerimi örtüp Tv'de..." - Sayfa 6

“GEREKİRSE BEŞ KURUŞ ALMADAN…”

Ünlü oryantal, tv’yi çok özlediğini, açık yerlerini örtüp tv’de sanatını icra etmek istediğini söyledi:

Oryantal Didem'den şaşırtan açıklama: "Açık yerlerimi örtüp Tv'de..." - Sayfa 7

”Televizyonu çok özledim. Gerekirse beş kuruş almadan yeniden televizyonda olmayı çok istiyorum. Gerekirse tüm açık yerlerimi kostümlerle kapatırım. Kapalı kıyafetlerle de olsa çıkıp sanatımı icra etmek istiyorum.”

Oryantal Didem'den şaşırtan açıklama: "Açık yerlerimi örtüp Tv'de..." - Sayfa 8

Son olarak dudağındaki uçuğu soran muhabirlere, ”Borçtan çok korkarım. Sıkıntılı bir kaç gün geçirdim ev alma sürecinde. Çok stres yaptım. Fiyat bana göre çok uçuk olunca sanırım dışa vurumu böyle oldu.” yanıtını veren Didem, röportajın ardından dans performansı için sahnedeki yerini aldı.

Oryantal Didem'den şaşırtan açıklama: "Açık yerlerimi örtüp Tv'de..." - Sayfa 9

Oryantal Didem'den şaşırtan açıklama: "Açık yerlerimi örtüp Tv'de..." - Sayfa 13

 

 

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