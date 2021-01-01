Oryantal Didem’den şaşırtan açıklama: “Açık yerlerimi örtüp Tv’de…”

Köpek bağlasan durmaz. Evin rayiç değeri belki 300 bin tl bile değil ancak Cihangir’in acayip bir semt olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Fırsatçılar krizi de bahane ederek Bir milyon Türk Lirası’ndan kapı açıyorlar.