SEREN SERENGİL’DEN ALİ YERLİKAYA’YA TEPKİ

Ünlü sanatçı Seren Serengil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından alınan kısıtlamalara sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya hitaben çektiği videoda Serengil, “Her şeyi yasaklıyorsunuz” ifadeleriyle başlayan açıklamalarıyla gündeme oturdu.

“ANNEM BABAM BİLE BU KADAR YASAK KOYMADI”

Serengil, yaptığı açıklamada sosyal medya kısıtlamaları, internet yavaşlatmaları ve metro seferlerinin askıya alınmasına değinerek, bu uygulamaları sert bir dille eleştirdi:

“Biz annemizden babamızdan bu kadar ‘şunu yapma bunu yapma’ lafı duymadık. Hiçbir şeyi istemiyorsunuz, her şeyi yasaklıyorsunuz. Sonra da ‘özgürsün’ diyorsunuz.”

Sanatçı, sokaklara çıkmak, sosyal medyada paylaşım yapmak ve kamuoyuna fikir beyan etmek gibi eylemlerin baskı altında olduğunu ifade ederek, yasakların toplumsal huzuru zedelediğini vurguladı:

“Köpek sokakta olmasın diyorsun, sen de olma diyorsun. Sosyal medyaya yazma diyorsun. Birçok insan işini internetten yapıyor, onu da yavaşlatıyorsunuz.”

“KİMSE KONUŞMUYOR, ÇÜNKÜ KORKUYOR”

Sanat dünyasından pek çok kişinin sessiz kalmasının nedeninin korku olduğunu savunan Serengil, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Siz zannediyor musunuz ki sanatçılar, sporcular, iş insanları sizinle aynı fikirde oldukları için konuşmuyor? Hayır! Korktukları için konuşmuyorlar. İşlerinden olurlar diye konuşamıyorlar.”

Kendisine de birçok kanalın iş vermediğini ifade eden Serengil, “Umurumda değil ama bu baskılar yüzünden insanlar susturuluyor” dedi.

Kısıtlamaların toplumun temel özgürlük alanlarını etkilediğini söyleyen Serengil, videonun sonunda şu ifadelerle çağrıda bulundu:

“Size karşı gelen hapse gidecek, sosyal medyada olan biteni paylaşmayacak, miting yapamayacak, fikrini söylemeyecek. Biz evde oturacağız. Böyle bir şey olabilir mi?”

“BEN SİYASET BİLMEM AMA İNSANCA DAVRANIN”

Serengil, siyasi görüşü olmadığını ancak insan hakları konusunda sessiz kalamayacağını belirterek, “20 yıldır ilk defa böyle bir video çekiyorum. Bu artık çok fazla oldu” dedi.

“Sevmediğiniz insanlara da insanca davranın. Ben benim gibi olmayan birçok insanı sevdim, siz de deneyin.”

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr