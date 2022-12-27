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Hastanede şoke eden olay! 11 yıl sahte diploma ile çalışmış

Hastanede şoke eden olay! 11 yıl sahte diploma ile çalışmış
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27 Aralık 2022 - 14:23

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde, 11 yıldır sağlık teknisyeni olarak görev yapan A.İ.’nin lise diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. A.İ.’nin işine son verilirken, savcılık soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

A.İ., Bursa’dan aldığı Sağlık Teknik Lisesi diploması ile müracaata bulunarak 11 yıl önce Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde 4B statüsünde sağlık teknisyeni olarak işe başladı. Görev yaptığı süre boyunca evrak takip ve kayıt işlemlerinde bulunan ve zaman zaman laboratuvar sonuçları alıp ilgili bölümlere taşıyan A.İ.’nin sahte diploma kullandığı ortaya çıktı.

Durumun ortaya çıkması üzerine Hastane yönetimi tarafından A.İ.’nin işine son verilirken, savcılığın başlattığı soruşturmasının ise sürdüğü kaydedildi.

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