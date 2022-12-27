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Bakan Koca’dan ilaç açıklaması: Normale dönecek, üretim artacak

Bakan Koca’dan ilaç açıklaması: Normale dönecek, üretim artacak
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27 Aralık 2022 - 13:39

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, piyasada yaşanan ilaç sıkıntısının önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale döneceğine işaret ederek, “Piyasada bulunan 7 bin kalem ilaç içinde az bulunan 950 ilacın, şu an 154’e kadar düştü. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale döneceğini bekliyoruz. 3-4 hafta içinde üretimde önemli oranda artış olacak ve sıkıntının azaldığını hep birlikte göreceğiz” dedi.

Bakan Koca, Beştepe’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, SMA Bilim Kurulu’nun ne zaman toplanacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

SMA BİLİM KURULU TOPLANIYOR

“SMA Bilim Kurulumuzun önümüzdeki haftalarda toplanacağını ifade etmiştim. Ocak ayı içinde toplamayı planlıyoruz. Ana gündem maddesi tedavide kullanılan ilaçlara yönelik son gelişmeler olacak.

Ülkemizde henüz kullanılmayan ilaç ve tedaviler ve bunların hangi hasta guruplarında kullanılabileceğine karar verilebilir. Bilim Kurulumuzun bu konuda alacağı kararı da kamuoyu ile paylaşacağız.”
Koca, piyasada tedarik sıkıntısı yaşanan ilaçlarla ilgili de önemli adımlar attıklarını dile getirerek, şu bilgileri paylaştı:

“İlaçlar için kur güncellemesi yapılarak Resmi Gazetede yayınlandı. Ayrıca piyasada yeterli miktarda İlaç bulunana kadar bir süreliğine ilaçların ihracatını durdurduk. Bunun dışında sektörün tüm paydaşlarını topladık ve sorunu ele aldık. Tedarik sorunlarını değerlendirdik. Attığımız bu adımların öncesinde 950’ye yakın ilacın piyasada olmadığını veya çok az olduğunu belirlemiştik. Piyasada bulunan 7 bin kalem ilaç içinde az bulunan 950 ilacın, şu an 154’e kadar düştüğünü söyleyebilirim. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale döneceğini bekliyoruz.

İLAÇTA SIKINTLAR AZALACAK

Antibiyotiklerle ilgili de genel bir talep artışı var. Mevsim kaynaklı hastalıkların artışı öngörülerek geçen yıla göre bazı antibiyotik çeşitlerinin üretiminde yüzde 29’luk bir artış gerçekleşti. Antibiyotik talebi ise bu oranın üzerinde gerçekleşti. Ancak önümüzdeki 3-4 hafta içinde üretimde daha önemli oranda artış olacak ve sıkıntının azaldığını hep birlikte göreceğiz.

Ayrıca üst solunum yolu enfeksiyonu şikayeti ile müracaat eden hastaların yüzde 6,2’si yani yaklaşık 15 hastadan biri COVID. Hastalıkların yaygınlığını sıralamak gerekirse, ağırlıklı olarak influenza yani grip; RSV, Rhinovirus ve son olarak COVID şeklinde.”

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