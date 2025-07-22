Kuruluş Osman’da Şok Ayrılık: Burak Özçivit Yol Ayrımında

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit’in diziden ayrılacağı iddiaları, televizyon ve magazin gündemine damga vurdu. Beş sezon boyunca Osman Bey karakterini başarıyla canlandıran ve geniş bir hayran kitlesi edinen Burak Özçivit’in, 7. sezon öncesi yapımcı Bozdağ Film ile yaşadığı ücret krizi nedeniyle diziden ayrılma kararı aldığı öne sürüldü. Özçivit’in bölüm başına 4 milyon TL istediği, yapımcının ise bu talebi yüksek bulduğu belirtildi. Taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle sosyal medyada da karşılıklı takibi bırakma gibi dikkat çeken adımlar atıldı.

Dizinin hayranları ise Burak Özçivit’in Kuruluş Osman’daki geleceğini merak ediyor. Diziye Osman Bey karakteriyle büyük katkı sağlayan Özçivit’in ayrılığı, dizinin senaryosunda da köklü değişiklikler yapılmasına neden olacak. Edinilen kulis bilgilerine göre, yeni sezonda hikaye Osman Bey’in yaşlılık dönemiyle devam edecek ve odak noktası Osman Bey’in oğlu Şehzade Orhan olacak. Geçtiğimiz sezonlarda Orhan Bey karakterini Emre Bey canlandırırken, yeni sezonda bu rol için farklı bir oyuncunun düşünülmesi de izleyicilerde ayrı bir merak uyandırdı.

Yapımcı Bozdağ Film’in, dizinin güçlü kadrosunu korumak ve izleyici ilgisini artırmak için Mert Yazıcıoğlu, Murat Ünalmış ve İbrahim Çelikkol gibi tanınmış isimlerle görüşmelere başladığı öğrenildi. Bu yeni transferlerle birlikte Kuruluş Osman’ın yeni sezonunda hem hikaye hem de oyuncu kadrosu açısından büyük bir yenilik yaşanması bekleniyor.

Kuruluş Osman’ın 7. sezonunun Eylül ayında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacağı açıklandı. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte dizinin reytinglerinde ve sosyal medya etkileşimlerinde artış yaşanması öngörülüyor. Burak Özçivit’in ayrılığı, Türk televizyon dünyasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilirken, dizinin geleceğiyle ilgili gelişmeler ise tüm dikkatleri üzerine çekti.