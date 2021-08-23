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Kız Kıza Samimi Pozlar Gündem Oldu

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Kız Kıza Samimi Pozlar Gündem Oldu
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23 Ağustos 2021 - 10:24
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2015 Miss Turkey Universe seçilen oyuncu Aslı Melisa Uzun, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncunun, kız arkadaşlarıyla paylaştığı samimi kareleri ise tartışma konusu oldu.

Oyuncu Yağız Can Konyalı‘dan geçtiğimiz ay ayrılan Aslı Melisa Uzun, Instagram‘dan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti.

POZLARI TARTIŞMA YARATTI

İki kadına sarılan oyuncunun pozları tartışma yarattı. Uzun’un birçok hayranı, ilginç yorumlarda bulundu. Kimi kullanıcı eşcinsel yorumunda bulunurken kimi kullanıcı da pozların çok cesur ve güzel olduğu söyledi.

Aslı Melisa Uzun'un paylaşımları tartışma yarattı

“SİZİ ÇOK SEVİYORUM”

Uzun, “Sizi çok seviyorum” yazıp, kalp emojisi koydu. Oyuncu, İngilizce ise, “Kankalar” diye ekledi. Uzun’un Hollanda‘da çektirdiği fotoğraflar dikkat çekerken, oyuncu proje olduğu İstanbul’a geliyor.

Aslı Melisa Uzun'un paylaşımları tartışma yarattı
Aslı Melisa Uzun'un paylaşımları tartışma yarattı
Aslı Melisa Uzun'un paylaşımları tartışma yarattı
Aslı Melisa Uzun'un paylaşımları tartışma yarattı
Aslı Melisa Uzun'un paylaşımları tartışma yarattı
Aslı Melisa Uzun'un kız arkadaşlarıyla samimi pozları tartışma yarattı

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Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
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