Wanda Nara’dan olay erotik paylaşım! Paylaşımları yürek hoplattı…

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, kariyerinin yanı sıra eşi Wanda Nara ile sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.
Wanda Nara, +18 içerik sitesi Divasplay ile anlaşarak çıplak fotoğraflarını yayınlamaya başladı.
Nara, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı anlaşma kapsamında erotik içeriklerini paylaşarak sayfasının reklamını yapıyor.
Wanda Nara, daha önce sosyal medya hesabından +18 içerik sitesi ile çalışmaya başladığını açıklamıştı. Ancak Nara’nın sosyal medya hesabından paylaştığı son poz adeta yürekleri hoplattı.
Divasplay’in “Yeni şeyler” notuyla paylaştığı son fotoğrafta Wanda Nara siyah iç çamaşırı ve montuyla poz verdi.
İşte o son kareler…