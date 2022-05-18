Özge Özpirinçci’nin kızı Mercan ilk kez görüldü

2014 yılında ‘Tatar Ramazan’ dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan 35 yaşındaki Özge Özpirinçci ile 38 yaşındaki meslektaşı Burak Yamantürk, geçtiğimiz eylül ayında sade bir nikâhla evlenmişti.

Marmaris’te düzenlenen küçük bir düğün töreninde birbirine ‘evet’ diyen çifte, bu özel günde akrabaları ve yakın dostları şahitlik etmişti. Evlendiğinde kızına hamile olan Özpirinçci, geçtiğimiz kasım ayında kızı Mercan’a kavuşarak ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.

MERCAN İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

36 yaşındaki ünlü isim, son olarak geçtiğimiz gün eşi Burak Yamantürk ile birlikte Yeniköy’de yer alan bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı.

Mercan’ı pusetiyle araç koltuğuna sabitlemeye çalışan ikilinin bebekleri, ilk kez görüntülendi.