BELLA HADID CANNES’DA KIRMIZI HALIDA BÜYÜLEDİ

2025 Cannes Film Festivali’ne katılan dünyaca ünlü model Bella Hadid, sarı saçları ve cesur siyah elbisesiyle kırmızı halıya damgasını vurdu. Festivalin sıkı kıyafet kurallarına rağmen özgün tarzıyla dikkat çeken Hadid, sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu.

Modellik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bella Hadid, bu yıl 78’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde yine tüm gözleri üzerine çekti. “Leave One Day” filminin galasına katılan Hadid, vücuduna tam oturan siyah yırtmaçlı elbisesi ve yeni sarı saçlarıyla kırmızı halıda adeta büyüledi.

CANNES’IN KIYAFET KURALLARINA RAĞMEN CESUR STİL

2025 Cannes Film Festivali, bu yıl kırmızı halı kurallarını daha da sıkılaştırarak katılımcılardan takım elbise, smokin ve klasik uzun elbiseler tercih etmelerini istedi. Ancak Bella Hadid, yüksek yırtmaç detayı ve sade zarafetiyle bu kurallara meydan okudu. Katıldığı gala sonrasında sosyal medyada “kırmızı halının yıldızı” yorumları yapıldı.

GÜZELLİĞİNE VE ZARAFETİNE YORUM YAĞDI

Bella Hadid’in Cannes’daki son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü. Instagram ve X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları, modelin yeni imajı için “Zamana meydan okuyor”, “Gerçek stil ikonu” ve “Şıklığın tanımı” gibi yorumlarda bulundu.

FESTİVALDE YENİDEN GÖRÜLMESİ BEKLENİYOR

Bella Hadid’in yalnızca “Leave One Day” galasında değil, festival süresince birçok etkinliğe daha katılması bekleniyor. Giydiği elbiseyle moda otoritelerinden tam not alan Hadid, bu yılki festivalin en çok konuşulan isimlerinden biri olma yolunda ilerliyor.