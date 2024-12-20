HARİKA AVCI’DAN İDDİALARA YANIT: “HABERLER ASILSIZ, HUZURLUYUM”

Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızlarından Harika Avcı, son dönemde kendisi hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Ünlü sanatçının maddi sıkıntılar yaşadığı, kendisini eve kapattığı ve intihar girişiminde bulunduğu yönündeki söylentiler, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Harika Avcı, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, huzurlu bir yaşam sürdüğünü ifade etti.

“İNTİHAR ETMEDİM, O KİŞİ BEN DEĞİLİM”

Hakkında çıkan intihar girişimi iddialarını kesin bir dille yalanlayan Harika Avcı, “Ben intihara teşebbüs etmedim. Bu haberlerden haberim yok. Bahsedilen kişi ben değilim” açıklamasında bulundu. Kamuoyunda dolaşan söylentilerin gerçek dışı olduğunu belirten Avcı, sağlıklı ve huzurlu bir hayat yaşadığını vurguladı.

“TESSETTÜR KONUSU İSTİSMAR EDİLMESİN”

Harika Avcı, 11 yıl önce tesettüre girdiğini ve ailesiyle birlikte yaşadığını açıkladı. Sanatçı, bu kararının yanlış yorumlanmaması gerektiğini belirterek, “Tesettür konusunun istismar edilmemesi için bugüne kadar konuşmadım. Şimdi de aynı duyarlılıkla hareket edilmesini rica ediyorum” dedi.

“O EVDE BEN OTURMUYORUM”

Bazı haberlerde, Harika Avcı’nın bir evde kendisini dış dünyaya kapattığı ve ev sahibinin polis eşliğinde kapıyı kırarak içeri girdiği iddia edilmişti. Bu iddialara da yanıt veren sanatçı, “O evde oturan kişi ben değilim. Şu an ailemin evindeyim. Oturduğum semti söylemiyorum, çünkü yarın bu semt hakkında da asılsız haberler çıkar. İşimde gücümdeyim, alışverişimi yapıyorum” ifadelerini kullandı.

“ASILSIZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİN”

Harika Avcı, kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş haberlere itibar etmemesi gerektiğini vurguladı. Sanatçı, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdüğünü belirterek, özel hayatına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

SONUÇ

Ünlü oyuncu Harika Avcı’nın yaptığı açıklamalar, hakkında çıkan asılsız iddialara yanıt niteliği taşıyor. Sanatçının, huzurlu bir yaşam sürdüğünü ve yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi gerektiğini vurgulaması, hayranları ve kamuoyu tarafından destekle karşılandı.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr