  3. Bergüzar Korel’den Samimi Diyet ve Spor İtirafı

Bergüzar Korel’den Samimi Diyet ve Spor İtirafı

25 kilo veren Bergüzar Korel, yeniden kilo almasının ardından yoğun bir diyet ve spor programına başladı. Spor sırasında yaşadığı zorlukları sosyal medyada paylaşan Korel, “Keşke yediklerimiz direk kas olarak geri dönse” sözleriyle durumu esprili bir dille anlattı.

Üç çocuk annesi oyuncunun paylaşımları, takipçilerinden yoğun destek ve beğeni topladı.

