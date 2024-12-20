SERAP TİBUK’A İCRA ŞOKU: 750 MİLYON TL’LİK TAZMİNAT DAVASI SONRASI YENİ GELİŞMELER

Liberal Demokrat Parti’nin eski Genel Başkanı Besim Tibuk’un eşi Serap Tibuk, boşanma sürecinde talep ettiği 750 milyon TL’lik tazminat davasıyla gündeme gelmişti. Ancak boşanma sonrası yaşanan gelişmeler, Serap Tibuk’un finansal zorluklarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nin tahliye kararı ve art arda gelen icra takipleri, Tibuk’un zor bir dönemden geçtiğini ortaya koyuyor.

İcra ve Tahliye Süreci

Serap Tibuk’un Bebek’teki Arif Paşa Korusu’nda bulunan yalı dairesinde kiracı olarak oturduğu biliniyor. Ancak mülk sahibi Oya Güneş’in ihtiyaç nedeniyle açtığı tahliye davası, mahkeme tarafından kabul edildi. Tahliye kararının ardından Serap Tibuk’a 101 bin 797 TL’lik bir icra emri gönderildi. Ayrıca 2023 yılı içinde 51 bin 579 TL’lik aidat borcunu ödemediği gerekçesiyle de hakkında icra işlemleri başlatıldığı öğrenildi.

Avukatlarından İtiraz

Serap Tibuk’un avukatları, müvekkillerine yönelik yapılan bu işlemlerin itibar suikastı olduğunu belirterek, oturdukları yerin yalı değil, sade bir apartman dairesi olduğunu ifade etti. Ayrıca, davacının aynı bölgede başka taşınmazları olmasına rağmen neden özellikle bu dairenin tahliyesini talep ettiğine dair makul bir gerekçe sunulmadığını dile getirdiler.

Yüksek Tazminat Davası ve Finansal Zorluklar

Serap Tibuk’un boşanma sürecinde talep ettiği 750 milyon TL’lik tazminat, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Ancak bu talebin ardından yaşanan finansal ve hukuki süreçler, Tibuk’un ekonomik anlamda zor günler yaşadığını gösteriyor. İstanbul 25. İcra Dairesi, 13 Aralık 2024 tarihinde Serap Tibuk’a 80 bin 706 TL vekalet ücreti, 9 bin 547 TL yargılama gideri ve 1.221 TL faiz olmak üzere toplamda yüksek miktarda ödeme yapılmasına dair bir icra emri çıkardı.

Kamuoyunda Yankı Uyandıran Süreç

Serap Tibuk’un boşanma süreci ve ardından yaşadığı finansal sıkıntılar, iş ve siyaset dünyasında geniş yankı uyandırdı. Özellikle 750 milyon TL gibi yüksek bir tazminat talebiyle gündeme gelmesinin ardından icra takipleriyle karşılaşması, sosyal medyada ve kamuoyunda dikkat çekti.

Gelecekteki Hukuki Süreçler Merak Ediliyor

Bu gelişmelerin ardından Serap Tibuk’un nasıl bir yol izleyeceği ve hukuki süreçlerin nasıl devam edeceği merakla bekleniyor. Kamuoyu, hem boşanma süreci hem de icra ve tahliye kararlarının yarattığı yankıları yakından takip ediyor.

Kaynak: https://www.patronlarkulisi.com