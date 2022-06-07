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Hande Sarıoğlu’nun göbeği açık spor paylaşımı olay yarattı! ‘Kaya’ emojisiyle paylaştı

Hande Sarıoğlu’nun göbeği açık spor paylaşımı olay yarattı! ‘Kaya’ emojisiyle paylaştı
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07 Haziran 2022 - 13:21

Hande Sarıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü spiker YouTube’da yaptığı programıyla çokça konuşulurken, takipçilerinden gelen ilginç istekleri paylaşarak olay olmuştu. Sarıoğlu bu defa sosyal medyada yaptığı yeni paylaşımıyla şaşırttı.

Hande Sarıoğlu'nun göbeği açık spor paylaşımı olay yarattı! 'Kaya' emojisiyle paylaştı - Sayfa 1

Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, YouTube kanalında yaptığı programlarla sık sık gündeme geliyor.

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Hande Sarıoğlu'nun göbeği açık spor paylaşımı olay yarattı! 'Kaya' emojisiyle paylaştı - Sayfa 2

Ünlü ismin yayınladığı programında külotlu çorabına maçlardan daha çok ilgi olunca Sarıoğlu, çoraplarını bir izleyicisine hediye etme kararı almış ve herkesi şaşırtmıştı.

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Hande Sarıoğlu'nun göbeği açık spor paylaşımı olay yarattı! 'Kaya' emojisiyle paylaştı - Sayfa 3

HANDE SARIOĞLU’NUN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Sarıoğlu geçtiğimiz günlerde öğrenci olduğunu söyleyen bir takipçisinden gelen ilginç isteği hesabından paylaşmıştı.

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Hande Sarıoğlu'nun göbeği açık spor paylaşımı olay yarattı! 'Kaya' emojisiyle paylaştı - Sayfa 4

Ünlü spikere yapılan yorumda bir takipçi “Hande abla lütfen jartiyer ve siyah parlak topuklu ayakkabılı bir bölüm. Ekstra olarak topuklu ayakkabıdan ayaklarınızı çıkarıp kameraya doğru gösterip tekrar giyin lütfen.

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Hande Sarıoğlu'nun göbeği açık spor paylaşımı olay yarattı! 'Kaya' emojisiyle paylaştı - Sayfa 5

 Her 3-4 dakikada bir tekrarlayın ve tercihen topuklu ayakkabının taban kısmı pembe veya kırmızı olursa çok makbule geçer.” ifadelerini kullanmıştı.

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Hande Sarıoğlu'nun göbeği açık spor paylaşımı olay yarattı! 'Kaya' emojisiyle paylaştı - Sayfa 6

Sarıoğlu, bu kez yaptığı yeni bir paylaşımla olay oldu.

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Hande Sarıoğlu'nun göbeği açık spor paylaşımı olay yarattı! 'Kaya' emojisiyle paylaştı - Sayfa 7

Instagram’da hikaye kısmında göbeği açık spor kıyafetiyle videosunu paylaşan ünlü spiker, paylaşımına ise kaya emojisi ve “İyi Pazarlar” notunu ekledi.

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Hande Sarıoğlu'nun göbeği açık spor paylaşımı olay yarattı! 'Kaya' emojisiyle paylaştı - Sayfa 8

Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen ‘çorap’ eleştirilerine karşı ise “Çorap bir kültürdür” sözlerini kullanarak dikkat çekmişti.

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Hande Sarıoğlu'nun göbeği açık spor paylaşımı olay yarattı! 'Kaya' emojisiyle paylaştı - Sayfa 9

İşte o paylaşım…

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Hande Sarıoğlu'nun göbeği açık spor paylaşımı olay yarattı! 'Kaya' emojisiyle paylaştı - Sayfa 10
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Hande Sarıoğlu'nun göbeği açık spor paylaşımı olay yarattı! 'Kaya' emojisiyle paylaştı - Sayfa 11
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Hande Sarıoğlu'nun göbeği açık spor paylaşımı olay yarattı! 'Kaya' emojisiyle paylaştı - Sayfa 12
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Hande Sarıoğlu'nun göbeği açık spor paylaşımı olay yarattı! 'Kaya' emojisiyle paylaştı - Sayfa 13
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Hande Sarıoğlu'nun göbeği açık spor paylaşımı olay yarattı! 'Kaya' emojisiyle paylaştı - Sayfa 14
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Hande Sarıoğlu'nun göbeği açık spor paylaşımı olay yarattı! 'Kaya' emojisiyle paylaştı - Sayfa 15
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Hande Sarıoğlu'nun göbeği açık spor paylaşımı olay yarattı! 'Kaya' emojisiyle paylaştı - Sayfa 16
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Hande Sarıoğlu'nun göbeği açık spor paylaşımı olay yarattı! 'Kaya' emojisiyle paylaştı - Sayfa 17
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Hande Sarıoğlu'nun göbeği açık spor paylaşımı olay yarattı! 'Kaya' emojisiyle paylaştı - Sayfa 18
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Hande Sarıoğlu'nun göbeği açık spor paylaşımı olay yarattı! 'Kaya' emojisiyle paylaştı - Sayfa 19
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Hande Sarıoğlu'nun göbeği açık spor paylaşımı olay yarattı! 'Kaya' emojisiyle paylaştı - Sayfa 20
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Hande Sarıoğlu'nun göbeği açık spor paylaşımı olay yarattı! 'Kaya' emojisiyle paylaştı - Sayfa 21
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Hande Sarıoğlu'nun göbeği açık spor paylaşımı olay yarattı! 'Kaya' emojisiyle paylaştı - Sayfa 22
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Hande Sarıoğlu'nun göbeği açık spor paylaşımı olay yarattı! 'Kaya' emojisiyle paylaştı - Sayfa 23
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Hande Sarıoğlu'nun göbeği açık spor paylaşımı olay yarattı! 'Kaya' emojisiyle paylaştı - Sayfa 24
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Hande Sarıoğlu'nun göbeği açık spor paylaşımı olay yarattı! 'Kaya' emojisiyle paylaştı - Sayfa 25
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Hande Sarıoğlu'nun göbeği açık spor paylaşımı olay yarattı! 'Kaya' emojisiyle paylaştı - Sayfa 26
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Hande Sarıoğlu'nun göbeği açık spor paylaşımı olay yarattı! 'Kaya' emojisiyle paylaştı - Sayfa 27

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