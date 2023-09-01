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Ünlülere şantaj davasından kadrolu imam çıktı; ele geçirilecek hesapları belirleyip, satıyormuş!

Ünlülere şantaj davasından kadrolu imam çıktı; ele geçirilecek hesapları belirleyip, satıyormuş!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Eylül 2023 - 16:06

Aralarında Erdal Özyağcılar, Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı gibi ünlülerin de olduğu 58 kişinin hesaplarını çalan şebekeye yönelik davada sona gelindi. Savcı, 18 sanık hakkında mütalaasını açıkladı. Sanıklar arasında, kadrolu bir imamın da olduğu ortaya çıktı.

Ünlülere şantaj davasından kadrolu imam çıktı; ele geçirilecek hesapları belirleyip, satıyormuş! - Sayfa 1

Kadrolu imam kadrolu şantajcı çıktı… Aralarında Sezen Aksu, Erdal Özyağcılar, Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Balçiçek Pamir ve Gamze Özçelik gibi ünlülerin de olduğu 58 kişinin hesaplarını çalarak şantajla para sızdıran çete davasında avcı, 18 sanık hakkında mütalaasını açıkladı. Sanıklar arasında, kadrolu bir imamın da olduğu ortaya çıktı. Mütalaada, imama 784 yıla kadar hapis cezası istendi. İmam, ele geçirilecek hesapları belirlemek ve üçüncü kişilere satmakla suçlanıyor.

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Ünlülere şantaj davasından kadrolu imam çıktı; ele geçirilecek hesapları belirleyip, satıyormuş! - Sayfa 2

CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLARLA TEHDİT

Halk TV’nin haberine göre, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde 5 yıldır süren davada sona gelindi. Davada 58 kişi şikâyetçi konumda. Sanık sandalyesinde ise 18 kişi bulunuyor. Dava dosyasına göre hacker şebekesi, Instagram ve Twitter’da yüzbinlerce takipçisi olan hesapları mercek altına aldı. Hesap ele geçirildiğinde, bu kez hesap sahibi ile temasa geçildi. Temasa geçilen hemen her isimden, hesabın iadesi için para talebinde bulunuldu. Kimi hesap sahipleri de cinsel içerikli yazışma ve fotoğrafları ile tehdit edildi.

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Ünlülere şantaj davasından kadrolu imam çıktı; ele geçirilecek hesapları belirleyip, satıyormuş! - Sayfa 3

ŞEBEKE LİDERİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇIKTI

Mesleğini ‘güvenlik görevlisi’ olarak açıklayan 37 yaşındaki Gökyar Şen’in lideri olduğu şebekeye yönelik davada, duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, en fazla ceza istenen isimler arasında Gökyar Şen’in yanı sıra Abdullah Harun Aslanoğlu (28) ismi dikkat çekti. Gözaltına alındığı süreçteki ifadesine, İstanbul Kartal’da imam olduğunu söyleyen Aslanoğlu’na 56 şikâyetçi için ayrı ayrı ceza istendi. Aslanoğlu’na, 3 ayrı suçtan istenen ceza ise 300 ile 784 yıl arasında değişiyor.

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Ünlülere şantaj davasından kadrolu imam çıktı; ele geçirilecek hesapları belirleyip, satıyormuş! - Sayfa 4

‘ÇALINACAK HESAPLARI BELİRLEDİ’ İDDİASI

İddianamede, Aslanoğlu, kimin hesabının ele geçirileceği konusunda şebekeyi yönlendirmekle suçlanıyor. Bu kişiye yönelik bir diğer suçlama ise, çalınan hesapları 3’üncü kişilere satmak. Pınar Altuğ, Gamze Taşkın ve Gizem Dinibütünoğlu’nun hesapları Aslanoğlu eli ile başka kişilere satıldı.

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Ünlülere şantaj davasından kadrolu imam çıktı; ele geçirilecek hesapları belirleyip, satıyormuş! - Sayfa 5

İMAM, TAKİPÇİ SAYISINA GÖRE FİYAT BELİRLEDİ

Aslanoğlu’nun, şebeke üyelerinin olduğu bir WhatsApp grubuna yazdığı çok sayıda mesaj da girdi. Aslanoğlu mesajların birinde “200-250K (200-250 bin takipçi) arası hesaplar 2.000 TL, 260-350K arası 3.000 TL, 360-450k arası hesaplar 4.500TL… Bunları kabul ederse gruba al; yoksa dediğiniz gibi herkes yoluna baksın kardeşim” ifadelerini kullandı. Bir başka mesajda ise “Şimdi almanızı istediğim hesap isimlerini yazacağım” diyor. Aslanoğlu, ele geçirilen Instagram hesabının mesaj panosu kısmında ise “Yüksek ve organik takipçili hesabımız satılıktır” ifadelerini kullandı.

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Ünlülere şantaj davasından kadrolu imam çıktı; ele geçirilecek hesapları belirleyip, satıyormuş! - Sayfa 6

“HESABI İADE ETMEK İÇİN 6 BİN TL İSTEDİ”

Hesabı çalınan Gizem Dinibütünoğlu, Aslanoğlu’nun kendisi ile temasa geçtiğini, hesabının iadesi için 6 bin TL istediğini söyledi. Dinibütünoğlu, Aslanoğlu’nun ödemeyi yapmaması halinde hesabı dini içeriklerin paylaşıldığı bir sayfaya çevireceğini söyledi.

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Ünlülere şantaj davasından kadrolu imam çıktı; ele geçirilecek hesapları belirleyip, satıyormuş! - Sayfa 7

İMAM: HESAPLARIN ÇALINTI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Yargılama aşamasında ifadesi alınan Aslanoğlu ise, “Çete olarak bildiğim kişileri burada tanıdım. Daha önceden tanımıyorum. Satın aldığım hesapların çalıntı olduğunu bilmiyordum. Bir TL bile bir kazancım olmadı. 6000-7000 TL paramı aldılar. Nişan günü evimden gözaltına alındım” dedi. Telefonla ulaştığımız Aslanoğlu’nun avukatı ise soruları yanıtsız bıraktı.

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