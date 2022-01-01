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Hande Sarıoğlu’ndan lezbiyenlik itirafı! Her şeyi açık açık anlattı

Hande Sarıoğlu’ndan lezbiyenlik itirafı! Her şeyi açık açık anlattı
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26 Ocak 2022 - 14:39

Hande Sarıoğlu’ndan lezbiyenlik itirafı! Her şeyi açık açık anlattı

Yaptığı kalça dansı ile spikerlik görevinden ayrılan ve YouTube kanalından bahis programı sunan Hande Sarıoğlu’ndan lezbiyenlik itirafı geldi.

Hande Sarıoğlu'ndan lezbiyenlik itirafı! Her şeyi açık açık anlattı - Sayfa 1

Ünlü sunucu, Pena YouTube kanalının konuğu oldu.

Hande Sarıoğlu'ndan lezbiyenlik itirafı! Her şeyi açık açık anlattı - Sayfa 2

Sosyal medyadan kendisine gelen soruları yanıtlayan Sarıoğlu’ndan şoke eden bir itiraf geldi.

Hande Sarıoğlu'ndan lezbiyenlik itirafı! Her şeyi açık açık anlattı - Sayfa 3

Hande Sarıoğlu kendisine yöneltilen,  ‘Evlenmeyi ve çocuk yapmayı düşünüyor musunuz? Bazı kişiler lezbiyen olduğunuzu bile iddia ediyor’ sorusuna, “Bana ulaşmak biraz zor. Flörtler, mesajlaşmalar hiç bana kalıbımda yok. Biriyle tanışıp etkilenmemin bir hikayesi olmalı.

Hande Sarıoğlu'ndan lezbiyenlik itirafı! Her şeyi açık açık anlattı - Sayfa 4

Ortalarda kimseyle dolaşmadığım, delikanlı ve kadın gibi kadın olduğum için, bir de hiç kimselerle bir yerlerde haberim çıkmadığı için lezbiyen olduğumu düşünüyorsunuz. Düşünün yani… Ama erkek seviyorum arkadaşlar! Sadece şu anda ilişki düşünmüyorum” yanıtını verdi.

Hande Sarıoğlu'ndan lezbiyenlik itirafı! Her şeyi açık açık anlattı - Sayfa 5
Hande Sarıoğlu'ndan lezbiyenlik itirafı! Her şeyi açık açık anlattı - Sayfa 6
Hande Sarıoğlu'ndan lezbiyenlik itirafı! Her şeyi açık açık anlattı - Sayfa 7
Hande Sarıoğlu'ndan lezbiyenlik itirafı! Her şeyi açık açık anlattı - Sayfa 8
Hande Sarıoğlu'ndan lezbiyenlik itirafı! Her şeyi açık açık anlattı - Sayfa 9
Hande Sarıoğlu'ndan lezbiyenlik itirafı! Her şeyi açık açık anlattı - Sayfa 10
Hande Sarıoğlu'ndan lezbiyenlik itirafı! Her şeyi açık açık anlattı - Sayfa 11
Hande Sarıoğlu'ndan lezbiyenlik itirafı! Her şeyi açık açık anlattı - Sayfa 12
Hande Sarıoğlu'ndan lezbiyenlik itirafı! Her şeyi açık açık anlattı - Sayfa 13
Hande Sarıoğlu'ndan lezbiyenlik itirafı! Her şeyi açık açık anlattı - Sayfa 14
Hande Sarıoğlu'ndan lezbiyenlik itirafı! Her şeyi açık açık anlattı - Sayfa 15
Hande Sarıoğlu'ndan lezbiyenlik itirafı! Her şeyi açık açık anlattı - Sayfa 16
Hande Sarıoğlu'ndan lezbiyenlik itirafı! Her şeyi açık açık anlattı - Sayfa 17

Hande Sarıoğlu'ndan lezbiyenlik itirafı! Her şeyi açık açık anlattı - Sayfa 18

 

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