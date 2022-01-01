Hande Sarıoğlu’ndan lezbiyenlik itirafı! Her şeyi açık açık anlattı

Ortalarda kimseyle dolaşmadığım, delikanlı ve kadın gibi kadın olduğum için, bir de hiç kimselerle bir yerlerde haberim çıkmadığı için lezbiyen olduğumu düşünüyorsunuz. Düşünün yani… Ama erkek seviyorum arkadaşlar! Sadece şu anda ilişki düşünmüyorum” yanıtını verdi.