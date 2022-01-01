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Nihal Candan’ın yarı çıplak kar pozu sosyal medyayı salladı! ‘Siz yeter ki isteyin…’

Nihal Candan’ın yarı çıplak kar pozu sosyal medyayı salladı! ‘Siz yeter ki isteyin…’
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26 Ocak 2022 - 14:33

Nihal Candan’ın yarı çıplak kar pozu sosyal medyayı salladı! ‘Siz yeter ki isteyin…’

Son dönemde paylaşımları ve İzzet Yıldızhan ile yaşadığı polemikle gündeme gelen Nihal Candan’dan yarı çıplak kar paylaşımı geldi. Sosyal medyada gündemden düşmeyen isim, bu kez kar manzarasında ve mini şortuyla verdiği pozu paylaştı.

Nihal Candan’ın yarı çıplak kar pozu sosyal medyayı salladı! ‘Siz yeter ki isteyin…’ - Sayfa 1

Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Nihal Candan’ın yarı çıplak kar pozu sosyal medyayı salladı! ‘Siz yeter ki isteyin…’ - Sayfa 2

Son olarak İzzet Yıldızhan’la çatışma yaşayan İşte Benim Stilim yıldızı Nihal Candan, karlara aldırmadan yarı çıplak poz verdi.

Nihal Candan’ın yarı çıplak kar pozu sosyal medyayı salladı! ‘Siz yeter ki isteyin…’ - Sayfa 3

SOĞUK HAVAYA ALDIRMADI!

Çizme giydiği, bere ve eldiven taktığı görülen Nihal Candan’ın kar soğuğuna rağmen mini şort ve crop top giymesi dikkat çekti.

Nihal Candan’ın yarı çıplak kar pozu sosyal medyayı salladı! ‘Siz yeter ki isteyin…’ - Sayfa 4

Candan, balkona çıkarak kar manzarası eşliğinde poz verdi.

Nihal Candan’ın yarı çıplak kar pozu sosyal medyayı salladı! ‘Siz yeter ki isteyin…’ - Sayfa 5

“DONDUM BEN BAKINCA”

Candan’ın ‘Siz yeter ki isteyin kar pozu’ notuyla paylaştığı pozuna karşılık pek çok beğeni ve yorum gelirken, kimi takipçisi “Dondum ben bakınca” şeklinde yorumda bulundu.

Nihal Candan’ın yarı çıplak kar pozu sosyal medyayı salladı! ‘Siz yeter ki isteyin…’ - Sayfa 6

İşte o kare…

Nihal Candan’ın yarı çıplak kar pozu sosyal medyayı salladı! ‘Siz yeter ki isteyin…’ - Sayfa 7
Nihal Candan’ın yarı çıplak kar pozu sosyal medyayı salladı! ‘Siz yeter ki isteyin…’ - Sayfa 8

Nihal Candan, daha önce yaptığı bir paylaşımda İzzet Yıldızhan’ın ”Sahneye de külotla çıkmayın ya! Aileler izliyor” sözlerine karşılık, ”Böyle düşünen erkekler bana sapık gibi geliyor” yorumunda bulunmuştu.

Nihal Candan’ın yarı çıplak kar pozu sosyal medyayı salladı! ‘Siz yeter ki isteyin…’ - Sayfa 9

Fenomen isim geçtiğimiz günlerde de, Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarına, ”Kostümlerim Gülşen’in sahne kostümleriyle yarışır. Ne diyorsunuz İzzet abi?” notunu düşmüştü.

Nihal Candan’ın yarı çıplak kar pozu sosyal medyayı salladı! ‘Siz yeter ki isteyin…’ - Sayfa 10
Nihal Candan’ın yarı çıplak kar pozu sosyal medyayı salladı! ‘Siz yeter ki isteyin…’ - Sayfa 11
Nihal Candan’ın yarı çıplak kar pozu sosyal medyayı salladı! ‘Siz yeter ki isteyin…’ - Sayfa 12
Nihal Candan’ın yarı çıplak kar pozu sosyal medyayı salladı! ‘Siz yeter ki isteyin…’ - Sayfa 13
Nihal Candan’ın yarı çıplak kar pozu sosyal medyayı salladı! ‘Siz yeter ki isteyin…’ - Sayfa 14
Nihal Candan’ın yarı çıplak kar pozu sosyal medyayı salladı! ‘Siz yeter ki isteyin…’ - Sayfa 15
Nihal Candan’ın yarı çıplak kar pozu sosyal medyayı salladı! ‘Siz yeter ki isteyin…’ - Sayfa 16
Nihal Candan’ın yarı çıplak kar pozu sosyal medyayı salladı! ‘Siz yeter ki isteyin…’ - Sayfa 17
Nihal Candan’ın yarı çıplak kar pozu sosyal medyayı salladı! ‘Siz yeter ki isteyin…’ - Sayfa 18
Nihal Candan’ın yarı çıplak kar pozu sosyal medyayı salladı! ‘Siz yeter ki isteyin…’ - Sayfa 19
Nihal Candan’ın yarı çıplak kar pozu sosyal medyayı salladı! ‘Siz yeter ki isteyin…’ - Sayfa 20

Nihal Candan’ın yarı çıplak kar pozu sosyal medyayı salladı! ‘Siz yeter ki isteyin…’ - Sayfa 23

Nihal Candan’ın yarı çıplak kar pozu sosyal medyayı salladı! ‘Siz yeter ki isteyin…’ - Sayfa 30

Nihal Candan’ın yarı çıplak kar pozu sosyal medyayı salladı! ‘Siz yeter ki isteyin…’ - Sayfa 36

Nihal Candan’ın yarı çıplak kar pozu sosyal medyayı salladı! ‘Siz yeter ki isteyin…’ - Sayfa 38

Nihal Candan’ın yarı çıplak kar pozu sosyal medyayı salladı! ‘Siz yeter ki isteyin…’ - Sayfa 42

Nihal Candan’ın yarı çıplak kar pozu sosyal medyayı salladı! ‘Siz yeter ki isteyin…’ - Sayfa 68

 

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