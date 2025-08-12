Hande Erçel Ve Barış Arduç’un Yeni Dizisi Aşk Ve Gözyaşı

Ünlü oyuncular Hande Erçel ve Barış Arduç, yeni projeleri “Aşk ve Gözyaşı” ile yeniden bir araya geldi. İkilinin setten gelen ilk kareleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Dizide Selim ve

Meyra karakterlerini canlandıracak olan oyuncuların performansı şimdiden merak konusu.

Çekimlerine İstanbul’da başlanan Aşk ve Gözyaşı dizisi, Eylül ayında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Daha önce Netflix’te “Rüzgara Bırak” ve Disney Plus’ta “Aşkı Hatırla” projelerinde

birlikte rol alan Hande Erçel ve Barış Arduç, bu kez televizyon ekranlarında romantizm ve dram dolu bir hikayeyle izleyici karşısına çıkacak.