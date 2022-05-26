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Ünlü astrolog Michaela Astro yine taçlandı!!!!

Ünlü astrolog Michaela Astro yine taçlandı!!!!
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26 Mayıs 2022 - 18:15

3.Uluslararası Kalite Ödül töreninde; dünyaca ünlü Michaela Astro bir kez daha yılın en iyi uluslararası astroloğu ödülüne layık görüldü! Sahnede yaptığı açıklamalarla geceye damgasını vuran Michaela; üzerindeki dünyaca ünlü markanın kıyafetiyle göz doldurdu! Geceye Ekin Uzunlar, Gökçe Kırgız, Kadir Ezildi,Murat Balcı konserler verip ödüller aldılar! Sunuculuğunu Özlem Yıldız, Şenol İpek,Didem Aksu’nun yaptığı görkemli gecede; birçok seçkin simada vardı! Trump’a ve Biden’a dair çok önemli açıklamalarda bulunan Michaela Astro; açıklamalarıyla basını peşinden koşturmaya devam ediyor!

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