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Seda Bakan kızı Ela için mevlit okuttu!

Seda Bakan kızı Ela için mevlit okuttu!
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10 Ekim 2022 - 11:48

Oyuncu Seda Bakan geçtiğimiz günlerde ikinci kızını kucağına almıştı. ‘Ela’ 40 günlük oldu, Seda Bakan küçük kızı için evinde mevlit okuttu. Özel günden fotoğrafları da Instagram hesabından ‘Çok şükür’ notuyla paylaştı.

Müzisyen Ali Erel ile 2014 yılından nikah masasına oturan oyuncu Seda Bakan, 2019’da kızı Leyla’nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı. Bakan, geçtiğimiz haftalarda ikinci kızı Ela’yı kucağına almıştı.

“DAMATLARI SEVECEĞİZ”

İkinci kez anne olma mutluluğu yaşayan Bakan, kızı Ela’nın sağlık durumunun iyi olduğunu ve güzel bir doğum süreci geçirdiğini ifade etmiş ve “Ailemiz kızlar kampı gibi oldu. Ali bir tane daha kızı olsun çok istiyordu, onun dilediği oldu. Bizim ailede sadece kız var biliyorsunuz. Erkek için artık damatları seveceğiz” diyerek gülümsemişti.

 

Seda Bakan kızı Ela için mevlit okuttu

40’I UÇTU

Seda Bakan’ın minik kızı Ela’nın 40 uçtu. Aile arasında mevlit düzenleyen Bakan, dostlarını da bu özel güne davet etti.

Mevlitten görüntüleri de sosyal medya hesabından yayınlayan güzel oyuncu altına ’40’ımız uçuyor’ notunu düştü.

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