Athena Gökhan ve Farah Zeynep Abdullah Sosyal Medyayı Salladı!

Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Farah Zeynep Abdullah ile Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz hakkındaki aşk iddiaları yeniden alevlendi. Aylar süren söylentilerin ardından ünlü oyuncudan dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabında yayınladığı kısa videoda çıkan haberleri ti’ye aldı. Ünlü oyuncu, magazin sayfalarında yer alan “Gökhan, Farah’sız yürüdü” başlığına gönderme yaparak şu sözleri söyledi:

“Arkadaşlar, bir daha Athena Gökhan’ı görürseniz yürüdüğünü bana haber verirseniz çok sevinirim.”

Bu sözler kısa sürede gündem olurken, Gökhan Özoğuz da Abdullah’ın paylaşımını kendi hesabından “Asılsız” notuyla yayınladı. İki ünlü ismin bu karşılıklı esprili paylaşımları takipçileri arasında “ilişkilerini ilan mı ediyorlar, yoksa sadece iddialarla dalga mı geçiyorlar?” tartışmalarına neden oldu.

İddialar Daha da Güçlendi

Abdullah ve Özoğuz’un daha önce de birlikte görüntülenmiş olmaları aşk iddialarını güçlendirirken, ikilinin açıklamaları net bir yanıt vermedi. Ancak hem oyuncunun hem de şarkıcının aynı dili kullanarak esprili yaklaşım göstermesi, magazin kulislerinde “bu paylaşımlar tesadüf değil” yorumlarına sebep oldu.

Gökhan Özoğuz’un Özel Hayatı

Athena grubunun sevilen solisti Gökhan Özoğuz, 2012 yılında Melis Ülken ile evlenmişti. Çiftin bu evlilikten Ayşe, Leyla ve Ali adında üç çocuğu bulunuyor. Ancak evlilikleri geçtiğimiz dönemde tek celsede sona ermişti. Bu boşanmanın ardından ünlü şarkıcının özel hayatı daha da merak konusu haline geldi.

Sosyal Medyada Gündem Oldular

Farah Zeynep Abdullah’ın paylaştığı video ve Gökhan Özoğuz’un yanıtı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Binlerce beğeni ve yorum alan gönderiler, “Türkiye’nin yeni magazin çifti mi?” sorusunu gündeme taşıdı. Ancak henüz taraflardan resmi bir aşk açıklaması gelmedi.