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Hande Baladın’a tehdit davasına yeni gelişme! Spor kulübü harekete geçti

Hande Baladın’a tehdit davasına yeni gelişme! Spor kulübü harekete geçti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Eylül 2023 - 13:51

Filenin Sultanları’nın yıldızlarından Hande Baladın’ı “Seni diri diri yakacağım” diye tehdit eden takıntılı takipçinin serbest bırakılması üzerine spor kulübü harekete geçti. Kulüp, “Şirket çalışanlarımız endişeli” diyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu

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