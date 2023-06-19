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Ünlü isimlerin Bodrum çıkarması

Ünlü isimlerin Bodrum çıkarması
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Haziran 2023 - 17:17

Ünlü isimler, bir derginin davetiyle geldikleri Bodrum’da güneş ve denizin tadını çıkardı.

Bir derginin daveti için Bodrum’a gelen Özge Gürel-Serkan Çayoğlu, Hande Doğandemir, Saadet Işıl Aksoy, Yüsra Geyik, Zeynep Tuğçe Bayat-Cansel Elçin, Hazal Türesan, Yiğit Kirazcı, Sinem Ünsal, Nesrin Cavadzade, Derin ve Deren Talu, önceki gün konakladıkları otelin plajında görüntülendi.

 

Ünlü isimlerin Bodrum çıkarması

 

Güneş ve denizin tadını çıkaran ekip, bol bol fotoğraf çekerek o keyifli dakikaları ölümsüzleştirdi.

 

Ünlü isimlerin Bodrum çıkarması

 

Oyuncular deniz keyfi öncesi iskelede sohbet etti.

 

Ünlü isimlerin Bodrum çıkarması

 

Ekip plajda bol bol fotoğraf çektirdi.

 

Ünlü isimlerin Bodrum çıkarması

Hande Doğandemir

Ünlü isimlerin Bodrum çıkarması

Hazal Türesan

Ünlü isimlerin Bodrum çıkarması

Yüsra Geyik

Ünlü isimlerin Bodrum çıkarması

Serkan Çayoğlu

Ünlü isimlerin Bodrum çıkarması

Saadet Işıl Aksoy

 

Balıklama atladı

Aslı Bekiroğlu, tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Oyuncu önceki gün Momo Beach’teydi. Bekiroğlu iskeleden suya balıklama atlarken objektife yansıdı.

Ünlü isimlerin Bodrum çıkarması

KAYNAK:www.hurriyet.com.tr

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