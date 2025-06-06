ATAŞEHİR’DE LEZZETİN ADI: PARK ADANA

Acısıyla, Tatlısıyla Daima” Mottosuyla Etin ve Kebapların En Özel Hali

İstanbul’un hızla gelişen ve gastronomi açısından zenginleşen bölgelerinden biri olan Ataşehir’de, gerçek kebap tutkunlarının vazgeçilmez adresi: Lezzet Parkı. 2016 yılında Çekmeköy’de başlayan bu eşsiz lezzet serüveni, Ataşehir’de açılan şubesiyle adeta bir lezzet durağına dönüştü. Türk mutfağının özünü modern bir bakışla sunan restoran, kaliteden ödün vermeyen hizmet anlayışı ve geniş menüsüyle misafirlerine unutulmaz bir deneyim vadediyor.

ETİN EN ÖZEL HALLERİ BU MENÜDE

Lezzet Parkı’nın menüsünde yer alan kebaplar ve et çeşitleri, özenle seçilen birinci sınıf etlerle hazırlanıyor. Adana, Urfa, Fıstıklı Kebap, Patlıcanlı Kebap, Beyti Sarma, Abugannuş Kebap gibi klasikleşmiş tatların yanı sıra; ciğer, küşleme, lokum, şiş, incik gibi et severlerin favorisi olan alternatifler de dikkat çekiyor.

Ara sıcaklardan mezeye, taze salatalardan fırından çıkan çıtır pidelere kadar her ürün, hem göze hem damağa hitap ediyor. Lahmacun, Antep usulü pide ve kavurmalı kaşarlı çeşitleri fırından çıkar çıkmaz sofralara geliyor. Tatlı menüsünde ise kadayıf, katmer ve dondurmalı irmik helvası, yemeğin finalini tatlı bir şekilde taçlandırıyor.

AİLELER VE ÇOCUKLAR İÇİN İDEAL ORTAM

Lezzet Parkı yalnızca lezzetleriyle değil, misafirlerine sunduğu konforla da öne çıkıyor. Aile ortamına uygun dekorasyonu, geniş oturma düzeni ve güleryüzlü personeliyle hem gündüz hem de akşam saatlerinde keyifli yemekler için ideal. Çocuklu aileler için özel olarak tasarlanan 100 metrekarelik çocuk oyun alanı ise büyük bir artı. Deneyimli çocuk bakıcıları sayesinde çocuklar oyun oynarken aileler yemeklerini huzur içinde yiyebiliyor.

HEM İŞ HEM ÖZEL DAVETLERİNİZ İÇİN

İş toplantılarınız, özel davetleriniz ya da sadece sevdiklerinizle geçireceğiniz lezzet dolu bir akşam için Lezzet Parkı ideal bir mekan sunuyor. Profesyonel hizmet, kaliteli sunum ve hijyenik mutfak standartlarıyla misafir memnuniyetini her zaman ön planda tutuyor.

Adres: Atatürk Mahallesi, Sedef Caddesi, Andromeda Gold 2/2B3, Ataşehir / İstanbul

Rezervasyon ve Bilgi: (0216) 504 12 99

Lezzet Parkı – Acının En Tatlı Hali

Damakta iz bırakacak lezzetler için sizleri bekliyoruz.