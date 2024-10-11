Diyarbakır Valisi Zorluoğlu’ndan Narin Güran açıklaması! Soruşturmadaki savcı detayı dikkat çekti

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Narin’in ölümüne ilişkin amcası, annesi ve ağabeyi dahil 12 kişi tutuklanırken, cinayeti işleyen katil ya da katillerin kim olduğu henüz netlik kazanmadı.

SORUŞTURMADA ÇARPICI DETAY

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, konuya ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, idari sürecin Narin Güran’ın cenazesinin bulunmasıyla sona erdiğini, o andan itibaren sürecin adli bir süreç olduğunu belirtti. Soruşturma sürecine dair çarpıcı bir detayı da açıklayan Zorluoğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda bir başsavcı vekili ve dört tane savcının çalıştığını söyledi.

“ÇOK ACELECİ DAVRANMAMAK LAZIM”

Adli sürecin devam ettiğini vurgulayan Vali Zorluoğlu, “Bu adli sürece herkesin sabırla saygı göstermesi gerekiyor. Titiz bir çalışma yürütülüyor. Cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkartılması için arkadaşlarımız gayretle çalışıyor. Dolayısıyla burada çok aceleci davranmamak lazım. Sağlıklı bir şekilde bu adli sürecin tamamlanmasını da beklemek lazım. Konu adli bir konudur, adli sürecin devam ettiği bir konuyla ilgili çok fazla bir şey söylememiz doğru olmaz” ifadelerini kullandı.